Obregón recibe a Charros en el Estadio Yaquis

Después de un espectacular fin de semana en la Liga del Pacífico, la tabla general tuvo varios movimientos que dejaron en primer lugar a los Charros de Jalisco, en segundo a los Cañeros de Los Mochis y a Obregón entre los tres mejores equipos de la liga, tras haberle ganado la serie a los Tomateros de Culiacán.

YAQUIS VA POR SU QUINTA SERIE ESTA TEMPORADA

El gran momento que viven los Yaquis de Ciudad Obregón con la llegada de Gabe Álvarez ya es una realidad. La tribu no ha perdido una serie desde aquel tropiezo contra Hermosillo. Desde entonces, los Yaquis suman cuatro series ganadas consecutivamente y buscarán mantener su buen paso esta semana cuando enfrenten su serie número cinco ante los Charros de Jalisco, quienes llegan a este compromiso como líderes generales después de barrer a los Naranjeros de Hermosillo en casa.

ELIZALDE APLICA LEY DEL EX

Después de nueve temporadas con las Guindas, Sebastián "El Tano" Elizalde terminó su etapa como Tomatero tras conquistar tres títulos de la Liga Mexicana del Pacífico con los culichis. Elizalde se despidió del equipo de Sinaloa y esta temporada llegó a los Yaquis, donde en la serie ante sus excompañeros tuvo una destacada actuación en los tres juegos disputados entre Obregón y Culiacán.

Yaquis y Charros se disputan los primeros puestos de la Liga Mexicana del Pacífico. La tribu llega a esta serie en la tercera posición, luego de haber liderado la tabla el fin de semana. Sin embargo, la derrota de honor ante Tomateros los bajó al tercer lugar, mientras que los actuales campeones, Charros de Jalisco, barrieron a Naranjeros para quedarse momentáneamente con la cima.

La tribu y los Charros iniciarán serie este martes 4 de noviembre a las 7:10 de la noche en Ciudad Obregón, Sonora, en una serie que promete grandes juegos por las circunstancias en las que ambos equipos llegan.