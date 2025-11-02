Tomateros rescata el del honor ante Yaquis en la Liga Mexicana del Pacífico

Yaquis de Obregón no pudo conseguir la barrida en su visita a Culiacán, en el estadio Nación Guinda, ante Tomateros, y finalmente cedió el tercer juego, que fue el del honor para los locales, por pizarra de 6-2.

Yaquis, como fue la costumbre durante toda la serie de fin de semana, abrió la pizarra al anotar en la misma primera entrada con tablazo de cuatro esquinas de Sebastián Elizalde, luciéndose ante su exequipo; sin embargo, poco le duró el gusto a Obregón, ya que en la baja del mismo primer episodio Tomateros empató a una carrera.

Así se fueron hasta la parte baja de la quinta entrada, cuando Culiacán se fue al frente con tablazo de Ramón Ríos para poner 2-1 a los de la capital sinaloense. Todavía en la sexta baja, Culiacán sumó par de carreras más para aumentar la ventaja 4-1.

En la séptima baja Culiacán anotó una más y la pizarra se colocó 5-1. Obregón reaccionó con una rayita en la parte alta de la octava entrada para acercarse 5-2; sin embargo, Culiacán puso el remache en la parte baja del mismo inning al anotar otra carrera y dejar cifras definitivas de 6-2.

El pítcher ganador fue Manny Barreda, quien lanzó siete entradas completas; le conectaron cuatro imparables y le anotaron una carrera. Lo relevaron dos lanzadores más, entre ellos Anthony Gose, que se quedó con el salvamento.

Por Yaquis abrió y perdió Vladimir Gutiérrez, quien aguantó seis entradas completas y fue auxiliado por tres lanzadores más.

Este lunes hay descanso general en la liga. El martes 4 de noviembre Yaquis recibe a Charros de Jalisco en una serie que luce muy intensa en el papel; ambos equipos están en lo más alto del standing en la temporada 2025-2026