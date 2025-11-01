Dodgers remonta y es bicampeón de la Serie Mundial

Los Dodgers de Los Ángeles lograron conquistar su segunda Serie Mundial consecutiva tras vencer con marcador 5-4 a los Blue Jays de Toronto que habían dominado la mayor parte del juego 7 y llegaron con ventaja hasta la novena entrada donde vino el empate y posteriormente en la onceava la remontada gracias a un homerun de Will Smith.

ASÍ FUE EL JUEGO

El séptimo y decisivo juego de la Serie Mundial fue jugado en el Rogers Centre de Toronto, donde los Blue Jays y los Dodgers se enfrentan en una batalla intensa. Tras cuatro entradas, los locales tienen la ventaja de 3-1, gracias a un jonrón clave de Bo Bichette en el tercer episodio.

El juego comenzó de manera tranquila, con ambas novenas sin mayores sobresaltos durante las primeras dos entradas. Sin embargo, la historia cambió en la parte baja del tercer inning, cuando Shohei Ohtani, quien comenzó en el montículo para los Dodgers, se metió en problemas.

Ohtani permitió un sencillo inicial de George Springer, y tras un toque de sacrificio y un lanzamiento descontrolado, la situación se complicó aún más. Con un corredor en segunda y otro en primera, los Dodgers optaron por dar un boleto intencional a Vladimir Guerrero Jr. para poner más presión en el lanzador japonés.

Fue entonces cuando Bo Bichette tomó el bate y conectó un cuadrangular de tres carreras que dejó claro su dominio en el juego. El jonrón, el primero de la serie para el campocorto de Toronto, viajó a una impresionante distancia de 442 pies, según Statcast. Este batazo selló la salida de Ohtani del juego y puso el marcador 3-0 a favor de los Blue Jays.

Los Dodgers reaccionaron en la parte alta de la cuarta entrada, lograron llenar las bases, pero solo pudieron anotar una carrera, producto de un elevado de sacrificio de Teoscar Hernández, lo que redujo la diferencia a 3-1.

En la sexta entrada, los Dodgers dieron otro golpe con un jonrón solitario de Mookie Betts que acercó a Los Angeles a solo una carrera, dejando el marcador 3-2 y manteniendo la tensión en el aire.

Toronto no tardó en responder. En la parte baja de esa misma entrada, los Blue Jays ampliaron su ventaja a 4-2 con un sencillo oportuno de Teoscar Hernández, que permitió que Vladimir Guerrero Jr. anotara desde segunda base. La ofensiva de Toronto, que había sido clave en el juego, volvió a demostrar su poder.

DODGERS SE ACERCA Y EMPATA EN LA NOVENA

Apenas comenzó la octava entrada y los Dodgers rápidamente hicieron sentir su presencia. Max Muncy conectó un tremendo jonrón por el jardín derecho, reduciendo la diferencia a 4-3 y dejando claro que los Dodgers no se rendirán fácilmente.

El estadio de Toronto se quedó en silencio por un momento mientras Muncy recorría las bases, pero la emoción de la serie creció aún más con este batazo.

Posteriormente en la novena entrada, con los Blue Jays a dos outs de conseguir el título, Miguel Rojas bateó homerun por el jardín izquierdo y empató el juego a 4 carreras.

En el cierre de la novena entrada Toronto intentó hacer daño pero no logró anotar por lo que el juego se fue a entradas extras.

EXTRA INNINGS DEL JUEGO 7

La parte alta del décimo episodio avivó las esperanzas para los seguidores de Dodgers pues el equipo estuvo a punto de hacer una carrera llenando las bases con un out. Sin embargo no llegaron los batazos efectivos.

En el cierre de esa entrada Blue Jays se fueron en orden sin hacer mayor daño.

La carrera que dio la ventaja a Dodgers llegó en la parte alta de la onceava entrada cuando, después de que Miguel Rojas y Shohei Ohtani batearon rodados, llegó Will Smith quien pegó un profundo homerum por el jardín izquierdo para silenciar totalmente el Roger Centre.

En el cierre de ese capítulo Toronto intentó reaccionar poniendo jugadores en tercera con dos outs, pero finalmente vino un batazo del mexicano Alejandro Kirk que permitió la doble matanza y de esta manera el fin del partido.

Con este resultado Dodgers es campeón por segundo año consecutivo y regresará a Los Ángeles para festejar con sus aficionados.

WILL SMITH BELTS THIS TO BEL AIR



THE @DODGERS TAKE THE LEAD pic.twitter.com/7C3nsybc7M — MLB (@MLB) November 2, 2025