Gilberto Mora sufre fractura en la mano y pasa por cirugía

El joven talento mexicano Gilberto Mora, quien destacó recientemente con los Xolos de Tijuana y la Selección Mexicana Sub-20, sufrió una fractura en la mano izquierda durante un entrenamiento. El club fronterizo informó que la lesión requirió intervención quirúrgica, por lo que su regreso a las canchas dependerá de su evolución.

Gilberto Mora, quien venía destacando bajo la dirección de Sebastián "Loco" Abreu, no podrá participar en lo que resta de la Fase Regular del Torneo Apertura 2025. El equipo buscará alternativas para cubrir su ausencia mientras compite por los primeros puestos de la Tabla General.

¿CÓMO AFECTARÁ LA BAJA DE MORA A XOLOS?

Con su destacada actuación en la Copa del Mundo Sub-20 y su impacto en el primer equipo, la lesión de Mora representa un desafío importante para Xolos. Abreu deberá ajustar su estrategia y buscar soluciones para mantener el rendimiento del equipo en las últimas semanas de la temporada.