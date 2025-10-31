Yaquis triunfa 5-1 al abrir serie en Culiacán ante Tomateros

Yaquis de Obregón se instaló en el Estadio Nación Guinda para abrir serie ante Tomateros de Culiacán, y en el primer partido logró la victoria por pizarra de 5-1.

El equipo visitante, comandado por Gabe Álvarez, madrugó al pitcheo rival al anotar una carrera en la parte alta de la primera entrada, con imparable de Sebastián Elizalde, quien hasta la temporada anterior vestía el uniforme guinda. Elizalde empujó a Riley Unroe al pentágono para poner el marcador 1-0.

El juego se mantuvo así hasta la quinta entrada, cuando Obregón aumentó la ventaja a 2-0 con otra producción de Sebastián Elizalde, que impulsó a Allen Córdoba al plato.

En la parte baja del mismo episodio, Culiacán se acercó 2-1 con panorámico cuadrangular por todo el jardín izquierdo.

En la séptima entrada, los Yaquis se despegaron con tres carreras. Con la caja llena, Víctor Mendoza recibió base por bolas para empujar la tercera "de caballito". Dos más llegaron gracias a un error en tiro del segunda base en intento de doble matanza, ampliando la ventaja a 5-1.

En la parte alta de la novena, Riley Unroe conectó doble y anotó con imparable de Víctor Mendoza convirtiéndose en su imparable 400 en Liga Mexicana del Pacifico la pizarra se pone 6-1, en la parte baja de la novena Culiacán suma una más con cuadrangular y se acerca 6-2.

El triunfo fue para el abridor de Yaquis, Orlando Lara (3-0), quien lanzó durante cinco entradas completas, acepto 3 imparables y una carrera y fue auxiliado por cinco relevistas relevistas. En la novena baja el manager de obregón jala por Efraín Contreras que termino el juego ponchando al "Pepon" Juárez para el out 27 y se adjudicó el salvamento.

La derrota fue para el abridor guinda Pedro Reyes, con labor de cuatro completas, recibió siete imparables y acepto par de anotaciones, due apoyado por cinco lanzadores mas.

La serie continúa este sábado. Yaquis enviará a la loma a Odrisamer Despaigne (2-1) y por Culiacán lo hará Aldo Montes (1-1). El juego está programado para iniciar a las 6:00 pm