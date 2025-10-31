  • 24° C
Deportes

Liga Municipal de Box Amateur busca mantenerse en la cima estatal

Su nuevo dirigente, Arturo Acuña, tiene el reto de dejar huella en su gestión; dice que Ciudad Obregón es potencia en Sonora

Oct. 31, 2025
La Liga Municipal de Box Amateur de Cajeme, que desde hace seis meses encabeza Arturo Acuña, busca continuar colocando el nombre del boxeo cajemense muy en alto a nivel estatal y nacional.

Para Arturo Acuña, su llegada a la dirigencia de la liga representa un reto personal, consciente de que no es lo mismo observar desde afuera que tomar decisiones. Aceptó el desafío y ahora trabaja para dejar huella y elevar el nivel del boxeo local, con el objetivo de convertir nuevamente a Cajeme en la delegación a vencer en el Estado.

Con alrededor de 17 gimnasios afiliados y una comunicación constante con los entrenadores, Acuña trabaja arduamente realizando funciones de box amateur que fortalezcan a los prospectos y futuros profesionales de la localidad.

QUIERE CUMPLIR SU META

El apodado "Tury" comenta que en estos tiempos es complicado encontrar apoyo para el boxeo amateur, pero, aun así, junto con su equipo de trabajo, buscan cumplir la meta que se propuso al asumir la presidencia de la Liga.

imagen-cuerpo

"En Ciudad Obregón seguimos teniendo un solo campeón mundial hecho 100% en casa: Orlando ´Siri´ Salido. Ha habido muchos peleadores que se quedan en el camino, pero hoy en día existen jóvenes con la esperanza de llegar a la cima, como Luis ´Koreano´ Torres, Gael ´Terror´ Cabrera, Óscar Álvarez Jr. y un sinnúmero de prospectos que han surgido de la Liga Municipal de Box Amateur", indicó.

 

TRABAJO DA BUENOS RESULTADOS

Consciente de que el trabajo en equipo genera buenos resultados, Acuña recordó que Ciudad Obregón siempre ha tenido el prestigio de ser una potencia estatal y ese es el objetivo: mantenerlo. Su gestión tendrá una duración de cuatro años, pero aseguró que no está aferrado al puesto, ya que serán los entrenadores quienes evalúen si cumple con su mandato.

"Estoy aquí porque me gusta y porque tengo un hijo con talento y futuro en el profesionalismo; eso no lo digo yo, lo dicen los entrenadores que lo preparan diariamente", expresó.

Sobre su relación con las autoridades deportivas, Acuña agradeció el apoyo recibido por parte del Instituto del Deporte, señalando que es fundamental para poder realizar funciones de box amateur de manera constante, lo que finalmente contribuye al crecimiento de los peleadores locales en su aspiración de llegar al profesionalismo algún día.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

