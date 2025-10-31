Mbappé recibe su primera Bota de Oro y agradece al Real Madrid: "Es imposible ganar este premio sin el equipo"

Kylian Mbappé vivió uno de los momentos más significativos de su carrera este viernes al recibir la Bota de Oro 2024-25, reconocimiento que lo consagra como el máximo goleador del fútbol europeo.

El delantero francés fue galardonado con la Bota de Oro tras anotar 31 goles en su primera temporada como jugador del Real Madrid, una cifra que lo consagra como el máximo goleador de Europa, según la European Sports Media (ESM).

Mbappé se une así a una lista de leyendas blancas, entre las que destacan el mexicano Hugo Sánchez, Ronaldo Nazario y Cristiano Ronaldo, quienes también conquistaron la Bota de Oro con el Real Madrid.

ASÍ FUE LA ENTREGA DE SU BOTA DE ORO

Con más de 200 invitados, el Santiago Bernabéu fue el escenario de una ceremonia digna de los grandes momentos.

"Querido Kylian, esta Bota es fruto de tu compromiso con el fútbol. Estoy muy orgulloso de tener un jugador como tú", expresó Florentino Perez el presidente del Real Madrid, que no oculto su orgullo por el número 10.

La distinción fue entregada por Juan Ignacio Gallardo, director de Marca y vicepresidente de la ESM, quien subrayó el valor de la hazaña: "Has ganado esta Bota con total merecimiento gracias a tus 31 dianas. No hay votaciones ni jurados: sólo goles".

Mbappé vivió uno de los momentos más significativos de su carrera al recibir el galardón en el Bernabéu, acompañado por todos sus compañeros, a quienes dedicó el premio con un mensaje de gratitud y humildad.

"Es imposible ganar este premio sin el equipo", expresó el atacante francés. "Gracias a todos mis compañeros por venir, por ayudarme en todo momento. Gracias a ellos estoy en mi mejor versión para ayudar al equipo a ganar todo lo que podamos este año", añadió.

MBAPPÉ PRIMERA TEMPORADA EN EL REAL MADRID

Mbappé logró 62 puntos, producto de sus 31 goles en 34 partidos con el Real Madrid, superando al sueco Viktor Gyökeres (58.5 puntos) y al egipcio Mohamed Salah (58 puntos). En su discurso, también agradeció al presidente del club, Florentino Pérez, al cuerpo técnico encabezado por Xabi Alonso, y a todo el personal del club.

"Tenemos que seguir como equipo, es lo más importante. Sin la gente que está aquí no podría llegar al nivel actual. Sin el staff técnico, sin el club, sin la afición, sin los médicos y toda la gente que me ayuda dentro y fuera del campo, no sería posible", recalcó.

El delantero, que atraviesa el mejor inicio goleador de su carrera, aseguró que quiere seguir muchos años en el Real Madrid y continuar cosechando títulos. "Es un placer cumplir mi sueño de niño y espero que sean muchos años más para ganar muchas cosas. Es un gran día", dijo tras fotografiarse con su padre, Wilfried Mbappé, y con Florentino Pérez.

El jugador cerró su intervención con una promesa y una sonrisa: "Espero volver a ganarla el próximo año. He empezado bien y confío en conseguirlo otra vez".

Actualmente, el Real Madrid lidera LaLiga con cinco puntos de ventaja, tras vencer al Barcelona en El Clásico, y recibirá este sábado al Valencia en el Bernabéu, con Mbappé como principal figura de un equipo que busca seguir haciendo historia.