Deportes

Real Madrid vence a la Juventus y se mantiene invicto en Champions League 2025

El conjunto blanco se consolida entre los cinco equipos con puntaje perfecto tras tres jornadas de la fase de grupos

Oct. 22, 2025
El próximo juego será el clásico ante Barcelona.

El Real Madrid sigue con paso firme en la UEFA Champions League 2025-26. Los merengues vencieron 1-0 a la Juventus en el Santiago Bernabéu, con Jude Bellingham como héroe del encuentro y Thibaut Courtois como figura clave bajo los tres palos.

Con este resultado, el conjunto blanco se consolida entre los cinco equipos con puntaje perfecto tras tres jornadas de la fase de grupos, junto a PSG, Bayern Múnich, Inter de Milán y Arsenal.

BELLINGHAM VUELVE AL GOL EN EL BERNABÉU

El estadio volvió a emocionarse con el clásico "Hey Jude". El mediocampista inglés, que no marcaba en casa desde el 1 de abril y regresaba tras una operación de hombro, anotó el tanto que mantiene al Real Madrid con pleno de victorias en Champions.

El partido ante la Juventus no fue sencillo. El conjunto italiano se cerró bien atrás, limitando los espacios y obligando al Madrid a trabajar cada jugada. Poco a poco, los dirigidos por Carlo Ancelotti se hicieron con el control del balón, generando peligro con remates de Tchouaméni, Brahim Díaz y Arda Güler.

COURTOIS, FIGURA DECISIVA EN EL TRIUNFO BLANCO

La Juventus tuvo sus momentos, especialmente en el segundo tiempo, pero Courtois respondió con paradas espectaculares, incluyendo un disparo desviado de Yildiz y otro potente de Kostic en el tiempo añadido.

El gol decisivo llegó tras una jugada individual de Vinícius Jr., cuyo disparo pegó en el poste. Bellingham, atento, cazó el rebote para marcar el tanto que selló la victoria y desató la euforia en el Bernabéu.

REAL MADRID, ENTRE LOS FAVORITOS AL TÍTULO

Con tres victorias en tres partidos, el Real Madrid lidera su grupo y apunta a asegurar pronto su clasificación a los octavos de final. Sin embargo, el equipo aún muestra ciertas dudas defensivas que deberá corregir antes del próximo gran desafío que es el Clásico ante el Barcelona.

César Leyva
César Leyva
