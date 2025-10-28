Arquero del Inter de Milán mata en accidente a un jubilado de 81 años. Esto hizo el club

Este martes 28 de octubre, el futbol en el mundo se conmocionó por un incidente con víctima mortal, que se registró en Italia, en el que se vio involucrado el arquero suplente del Inter de Milán, el español Josep Martínez.

De acuerdo con la información, la tragedia ocurrió cuando el portero sustituto, de 26 años de edad, se dirigía a una práctica deportiva, cuando protagonizó un accidente vehicular con saldo fatal: mató a un jubilado de 81 años de edad.

Medios locales consignaron que el accidente se registró cerca del centro de entrenamiento del club, justo cuando Martínez acudía a una práctica matutina.

En un momento dado, el octogenario en silla de ruedas intentó cruzar la calle de forma incorrecta, cuando lo atropelló. Rápidamente, Josep descendió del carro e intentó asistir al anciano; sin embargo, falleció en el lugar.

Autoridades italianas informaron que en todo momento, el arquero milanés colaboró en todo con ellos, ya que intentó reanimar a la víctima, se detuvo a hablar con los oficiales y también quedó a disposición de las autoridades.

LO QUE HIZO EL INTER DE MILÁN POR SU JUGADOR

Cuando directivos se enteraron de lo que estaba pasando con su jugador, de inmediato le brindaron acompañamiento tanto técnico, como médico, ya que Josep Martínez está en estado de shock por el percance.

Por su parte el entrenador del equipo, Cristian Chivu, ante lo delicado de la situación, suspendió la conferencia con los medios prevista para este martes, antes de su duelo con el Fiorentina, así como muestra de respeto a la víctima.

Se espera que en las próximas horas, la directiva manifieste públicamente su acompañamiento a ambas familias.

Josep Martínez es portero suplente del Inter de Milán; llegó al conjunto desde el Genoa. Aunque su rol está detrás del portero titular, sus compañeros le consideran un futbolista profesional y comprometido.

El accidente ocurrió cuando se dirigía al entrenamiento en las afueras de Milán, en una zona donde habitualmente circulan peatones y ciclistas. La noticia generó un fuerte impacto en el mundo del fútbol italiano, donde tanto colegas como medios locales manifestaron su consternación por el hecho.

El lamentable hecho sacudió tanto al equipo del arquero, como al futbol europeo; además, en redes sociales, los usuarios expresaron sus condolencias a la familia de la víctima y brindaron su apoyo al arquero español.