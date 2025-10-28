Blue Jays vence 6-1 a Dodgers y se empata la Serie Mundial 2025

Los Blue Jays de Toronto igualaron la Serie Mundial 2025 tras vencer 6-1 a los Los Dodgers de Los Ángeles en el Juego 4 disputado en el Dodger Stadium, gracias a una actuación histórica de Vladimir Guerrero Jr., quien conectó su séptimo cuadrangular de la postemporada y rompió varios récords de la franquicia canadiense.

ASÍ FUE EL PARTIDO

El duelo inició con dominio de los lanzadores, hasta que los Dodgers abrieron el marcador en la segunda entrada con un elevado de sacrificio de Kike Hernández que permitió anotar a Max Muncy.

Sin embargo, la respuesta de Toronto llegó rápidamente pues en la tercera entrada, Guerrero Jr. aprovechó un lanzamiento de Shohei Ohtani para conectar un jonrón de 395 pies por el jardín central-izquierdo, poniendo arriba a los Blue Jays 2-1.

Con ese batazo, el primera base dominicano superó el récord histórico de jonrones en postemporada de los Blue Jays, que compartían José Bautista y Joe Carter (6). Además, alcanzó 25 hits en playoffs, rompiendo la marca de Paul Molitor (22 en 1993) e igualó al mismo Molitor con 13 carreras impulsadas en una sola postemporada.

NOBODY in team HISTORY has more Postseason homers than Vladimir Guerrero Jr. #PLAKATA pic.twitter.com/5OTq3qtO1E — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 29, 2025

DESCIFRAN LANZAMIENTOS DE OHTANI

Ohtani fue castigado en las entradas intermedias, y la ofensiva visitante amplió su ventaja con un rally de cuatro carreras en la séptima entrada. Andrés Giménez, Ty France, Bo Bichette y Addison Barger fueron los protagonistas del ataque que marcó la victoria 6-1.

El bullpen de los Blue Jays controló los últimos episodios y frustró cualquier intento de remontada angelina, permitiendo solo una carrera más en la novena entrada.

Con este triunfo, Toronto empata 2-2 la Serie Mundial 2025 y buscará tomar la ventaja el miércoles 29 de octubre nuevamente en Los Ángeles, antes de regresar a casa con la posibilidad de coronarse frente a su afición.