Yaquis alarga racha de victorias al vencer a Cañeros 4-0

Yaquis de Ciudad Obregón continúa encendido y sumó su cuarta victoria consecutiva al imponerse por pizarra de 4-0 a Cañeros de Los Mochis en el primer juego de la serie, celebrado ante una entrada regular en el Estadio Yaquis.

El encargado de abrir el camino del triunfo fue Vladimir Gutiérrez, quien se lució desde la loma con una actuación dominante, mientras que Roberto “Tito” Valenzuela fue la figura ofensiva al conectar un cuadrangular de tres carreras que selló el resultado.

La “tribu” cajemense tenía cuentas pendientes con los verdes, luego de que en la jornada inaugural los mochitecos se quedaran con los dos primeros juegos. Esta vez, el conjunto obregonense salió decidido a imponer condiciones desde el arranque.

En la segunda entrada, los locales abrieron el marcador cuando “Tito” Valenzuela conectó doblete. Instantes después, Víctor Mendoza respondió con sencillo al central para mandar al plato a Valenzuela, colocando la pizarra 1-0. Yaquis tuvo oportunidad de ampliar la ventaja en ese episodio, pero dejaron la casa llena esperando el batazo oportuno.

El poder se hizo presente en la parte baja del tercer capítulo. Con Sebastián Elizalde y Riley Unroe en circulación, “Tito” Valenzuela prendió una recta y mandó la pelota por todo el jardín izquierdo, firmando un jonrón panorámico que encendió a la afición y puso las cifras definitivas 4-0.

Desde ese momento, la historia fue toda de los Yaquis. Gutiérrez se mantuvo dominante durante siete entradas completas, permitiendo apenas dos imparables, sin regalar bases ni admitir carrera. Fue relevado con efectividad por tres lanzadores del bullpen, que mantuvieron la blanqueada.

Por Cañeros, Omar Araujo cargó con la derrota tras lanzar cinco entradas completas, en las que toleró ocho hits y las cuatro carreras que definieron el encuentro.

Con este resultado, Obregón confirma su buen momento en la temporada y buscará asegurar la serie este miércoles, cuando vuelva al terreno con la motivación de extender su positiva racha y seguir escalando posiciones en el standing, al enviar a Ariel Miranda enfrentando a Yoaner Negrin, partido que dará comienzo en punto de las 7:10 de la noche (19:10 horas).