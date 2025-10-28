América busca ser líder del Apertura 2025: ¿qué resultados necesita?

El Club América perdió terreno en la Jornada 15 del Apertura 2025 tras empatar en su visita a Mazatlán, resultado que lo hizo caer dos posiciones en la tabla. Los triunfos de Cruz Azul y Tigres complicaron el panorama para las Águilas, que desaprovecharon la oportunidad de igualar en puntos con Toluca, actual líder del torneo.

¿QUÉ NECESITA AMÉRICA PARA TERMINAR COMO LÍDER?

El conjunto azulcrema ya no depende de sí mismo para quedarse con el liderato general del torneo. Para cerrar como superlíder del Apertura 2025, el América deberá:

Ganar sus dos partidos restantes .

. Esperar que Cruz Azul y Tigres no ganen sus últimos encuentros.

Solo con esa combinación, las Águilas podrían recuperar la cima de la Liga MX y llegar como primer lugar a la Liguilla.

PARTIDOS QUE RESTAN PARA EQUIPOS QUE ASPIRAN AL LIDERATO

Toluca

Atlas vs Toluca | Jornada 16 - 1 de noviembre, 17:00 h

Toluca vs América | Jornada 17 - 8 de noviembre, 19:00 h

Cruz Azul

Puebla vs Cruz Azul | Jornada 16 - 31 de octubre, 21:05 h

Cruz Azul vs Pumas | Jornada 17 - 8 de noviembre, 21:05 h

Tigres

Monterrey vs Tigres | Jornada 16 - 1 de noviembre, 19:05 h

Tigres vs Atlético de San Luis | Jornada 17 - 8 de noviembre, 17:00 h

América

América vs León | Jornada 16 - 1 de noviembre, 21:05 h

vs León | Jornada 16 - 1 de noviembre, 21:05 h Toluca vs América | Jornada 17 - 8 de noviembre, 19:00 h

Monterrey