Yaquis conquista la serie y llega a cinco victorias al hilo

Los Yaquis de Ciudad Obregón continúan con su buen paso en el arranque de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, al vencer 3-1 a los Cañeros de Los Mochis, asegurando así la serie. Este jueves buscarán completar la barrida en el Estadio Yaquis.

El equipo mochiteco abrió el marcador en la parte alta de la segunda entrada. Fue hasta la quinta cuando, con una genialidad en el terreno de juego, los Yaquis empataron el encuentro: Miguel Guzmán se robó el pentágono aprovechando una jugada de distracción provocada por Allen Córdoba, que generó una imprecisión defensiva de los Cañeros.

Miguel Guzmán se roba el Home y los Yaquis empatan la pizarra 1-1 ? #PuroYaquis pic.twitter.com/JIQthrUjen — Yaquis de Obregón (@yaquis_oficial) October 30, 2025

En la parte baja de la séptima entrada, Obregón tomó la ventaja definitiva. Kevin Villavicencio recibió pelotazo, Córdoba conectó imparable y Railey Unroe negoció base por bolas para llenar la casa. Con el escenario puesto, Sebastián Elizalde respondió con un batazo oportuno que impulsó dos carreras, colocando la pizarra 3-1, marcador que se mantuvo hasta el final.

LA LABOR DE LOS LANZADORES

Ambos abridores salieron sin decisión. Por Yaquis, Ariel Miranda lanzó cinco entradas completas, en las que permitió cinco imparables y una carrera. Por Cañeros, Yoanis Negrín trabajó cuatro entradas y dos tercios, aceptó cinco hits y una carrera.

El relevo fue determinante en el resultado. Por Los Mochis, Guadalupe Chávez cargó con la derrota al permitir las dos carreras de la diferencia; en total, los Cañeros utilizaron cuatro lanzadores. Por Obregón, desfilaron después de Miranda otros cuatro serpentineros, destacando Brandon Brennan, quien se apuntó la victoria y Efraín Contreras que consiguió el rescate (2).

Este jueves se jugará el tercero de la serie. Por los Yaquis, el abridor será Felipe González (2-0), mientras que por los Cañeros lanzará Miguel Vázquez (0-1). El juego iniciará en punto de las 7:10 de la noche.