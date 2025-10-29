Trey Yesavage impone récord y Toronto está a un juego del título de la Serie Mundial

El protagonista fue el joven Trey Yesavage, quien tuvo una actuación memorable al registrar 12 ponches, imponiendo un nuevo récord para un lanzador novato en la Serie Mundial.

Con apenas 22 años y 93 días, Yesavage se convirtió en el pitcher más joven en lograr más de 10 ponches en un juego de Serie Mundial, y el tercero más joven en cualquier partido de postemporada, solo detrás de John Candelaria (1975) y él mismo, tras su brillante desempeño en la ALDS 2025.

DOMINIO TOTAL DE YESAVAGE

Su dominio fue absoluto se fue sin boletos otorgados y con 12 ponches en total durante la postemporada, Yesavage se consolida entre los novatos más dominantes de la historia.

Su nombre ya figura junto a leyendas como Liván Hernández y Mike Boddicker, dentro del top histórico de lanzadores debutantes con más ponches en playoffs.

SU EQUIPO LE RESPONDE

La hazaña de Yesavage fue acompañada por un inicio explosivo de la ofensiva de Toronto. En la primera entrada, Davis Schneider y Vladimir Guerrero Jr. conectaron cuadrangulares consecutivos ante Blake Snell, un hecho inédito en la historia de la Serie Mundial y apenas la segunda ocasión que ocurre en toda la postemporada.

Con esta victoria, los Blue Jays están a un paso del título y buscarán coronarse en su casa en el juego 6 el próximo viernes 31 de octubre y tendrán una oportunidad más en juego 7 el sábado 1 de noviembre.