  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 29 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Trey Yesavage impone récord y Toronto está a un juego del título de la Serie Mundial

Los Blue Jays de Toronto vivieron una noche histórica al derrotar 6-1 a los Dodgers de Los Ángeles

Oct. 29, 2025
Blue Jays está a un juego del título de MLB.
Blue Jays está a un juego del título de MLB.

El protagonista fue el joven Trey Yesavage, quien tuvo una actuación memorable al registrar 12 ponches, imponiendo un nuevo récord para un lanzador novato en la Serie Mundial.

Con apenas 22 años y 93 días, Yesavage se convirtió en el pitcher más joven en lograr más de 10 ponches en un juego de Serie Mundial, y el tercero más joven en cualquier partido de postemporada, solo detrás de John Candelaria (1975) y él mismo, tras su brillante desempeño en la ALDS 2025.

DOMINIO TOTAL DE YESAVAGE

Su dominio fue absoluto se fue sin boletos otorgados y con 12 ponches en total durante la postemporada, Yesavage se consolida entre los novatos más dominantes de la historia.

Su nombre ya figura junto a leyendas como Liván Hernández y Mike Boddicker, dentro del top histórico de lanzadores debutantes con más ponches en playoffs.

imagen-cuerpo

SU EQUIPO LE RESPONDE

La hazaña de Yesavage fue acompañada por un inicio explosivo de la ofensiva de Toronto. En la primera entrada, Davis Schneider y Vladimir Guerrero Jr. conectaron cuadrangulares consecutivos ante Blake Snell, un hecho inédito en la historia de la Serie Mundial y apenas la segunda ocasión que ocurre en toda la postemporada.

Con esta victoria, los Blue Jays están a un paso del título y buscarán coronarse en su casa en el juego 6 el próximo viernes 31 de octubre y tendrán una oportunidad más en juego 7 el sábado 1 de noviembre.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Yaquis alarga racha de victorias al vencer a Cañeros 4-0
Deportes

Yaquis alarga racha de victorias al vencer a Cañeros 4-0

Octubre 28, 2025

Guiados por Vladimir Gutiérrez en la loma y Roberto "Tito" Valenzuela con el bat, la "tribu" se impuso a la visita

América busca ser líder del Apertura 2025: ¿qué resultados necesita?
Deportes

América busca ser líder del Apertura 2025: ¿qué resultados necesita?

Octubre 28, 2025

El torneo está en su etapa final y las Águilas buscan retomar camino tras caer dos posiciones en la tabla

Arquero del Inter de Milán mata en accidente a un jubilado de 81 años. Esto hizo el club
Deportes

Arquero del Inter de Milán mata en accidente a un jubilado de 81 años. Esto hizo el club

Octubre 28, 2025

El lamentable incidente conmocionó al deporte en Europa, en especial a los fanáticos del balompié en Italia, donde ocurrió la tragedia