Deportes

Cañeros de Los Mochis rescata el del honor ante Obregón en entradas extra

Los números, 3-2; la victoria de Los Mochis. Este viernes, Yaquis abre serie en Culiacán, ante los dueños del terreno, Tomateros

Oct. 30, 2025
El corredor de cortesía fue determinante para que Cañeros de Los Mochis venciera en el tercero de la serie a Yaquis de Obregón por pizarra de 3-2 y así rescatar el juego del honor. La escuadra de casa no aprovechó la misma oportunidad en la parte baja de la décima entrada y se les escapó la barrida.

Felipe González, abridor de “La Tribu”, aguantó seis entradas completas lanzando sin hit ni carrera. En una de las decisiones más duras de Gabe Álvarez en lo que va de la temporada, González fue removido ya que venían dos bateadores zurdos. El relevo no respondió y terminó echando a perder la joya del abridor, perdiéndose así el encuentro.

Yaquis abrió el marcador en la parte baja del quinto episodio cuando llegó Braulio Cavero y, con un compañero a bordo, conectó poderoso tablazo por todo el jardín derecho para poner al frente a los locales 2-0.

imagen-cuerpo

Así se mantuvo el marcador hasta la séptima entrada, cuando Los Mochis aprovechó el titubeo del relevo y anotó par de carreras para empatar 2-2. Finalmente, los visitantes aprovecharon su corredor de cortesía en la parte alta del décimo primer episodio y timbraron la carrera de la diferencia.

Por Cañeros abrió Vázquez, quien lanzó cinco entradas y dos tercios, aceptó cuatro imparables y permitió dos carreras. Después desfilaron cinco serpentineros más, entre ellos Davis, que se quedó con la victoria, y Guadalupe Chávez, quien se adjudicó el rescate.

Por Obregón, el abridor fue Felipe González, quien necesitó el apoyo de cinco relevistas; Alvarado cargó con el descalabro.

imagen-cuerpo

Yaquis toma carretera y se instala en el Estadio Nación Guinda para la serie de fin de semana. Este viernes, Orlando Lara buscará regresar a la senda del triunfo a los de la antigua Cajeme

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

