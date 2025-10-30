Mauricio Ymay deja ESPN para regresar a Televisa

Los cambios en las televisoras deportivas siguen de cara a tener a los mejores elementos para el Mundial de Futbol 2026 y este jueves durante una transmisión en vivo del programa Futbol Picante, Mauricio Ymai hizo oficial su salida de ESPN donde decidió no renovar contrato.

LA RAZÓN DE SU SALIDA, UN SECRETO A VOCES

Aunque ESPN le ofreció una renovación, Ymay optó por no continuar, ya que surgió la oportunidad de volver a Televisa, televisora que se encuentra reforzando su equipo de cara al Mundial 2026.

A lo largo de su trayectoria, Ymay se ha destacado por su cobertura de la Selección Mexicana, convirtiéndose en una figura confiable y con amplio reconocimiento en el medio. Su regreso se perfila como una apuesta fuerte de Televisa para revitalizar sus programas deportivos.

ASÍ FUE SU DESPEDIDA

El anuncio se dio en vivo, cuando Sergio Dipp dio paso a Ymay para que confirmara su salida. El periodista agradeció a sus compañeros y al público por siete años de aprendizaje y camaradería.

"No es sencillo. Siempre me ha costado trabajo cerrar los ciclos. Hay que ponerle punto final a este, uno maravilloso que disfruté mucho por la gente. Lo que más me gustó en estos siete años es que las polémicas se quedaban en la mesa", expresó visiblemente conmovido.

¡GRACIAS POR TODO!



Mauricio Ymay se despide de ESPN.



´ # . pic.twitter.com/IgKGKsdwqX — Futbol Picante (@futpicante) October 30, 2025

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ LANZA INDIRECTA

Durante el momento de despedida, sus compañeros Ricardo Ferretti, Desirée Monsiváis, Dionicio Estrada y José Ramón Fernández le desearon suerte. Sin embargo, el veterano periodista no dejó pasar la oportunidad de lanzar un comentario con su característico estilo.

Cuando Ymay le dijo "estamos en contacto", Joserra respondió con ironía:

"¡Uy!, no creo que te dejen", comentó antes de que el programa se fuera a corte, generando risas e interpretaciones entre los espectadores.