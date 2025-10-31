Los Yaquis de Ciudad Obregón visitan a los Tomateros de Culiacán

Después de ganar su serie ante los Cañeros, los Yaquis de Ciudad Obregón buscan mantener su gran paso en este arranque de la temporada 2025-2026. Tendrán una verdadera prueba de fuego en esta próxima serie, ya que enfrentarán a unos Tomateros de Culiacán que vienen de ganar el clásico de la LMP ante los Naranjeros de Hermosillo en la capital sonorense.

ÚLTIMA SERIE ENTRE TOMATEROS Y YAQUIS

La última serie que jugaron estas dos instituciones fue en diciembre de 2024 en el Estadio Yaquis, donde la Tribu se llevó la serie en unos intensos juegos que terminaron a favor de Obregón.

El juego 2 fue el que más dio de qué hablar, ya que los Yaquis aplastaron a los Tomateros 10 carreras a 1, resultado que en ese momento ponía a los Yaquis más cerca de los lugares de playoffs.

Los Yaquis se posicionaron en el segundo lugar después de ganar ante Cañeros, solo por debajo de Hermosillo, mientras que los Tomateros de Culiacán se encuentran en cuarto lugar, buscando escalar más posiciones en la tabla de la Liga Mexicana del Pacífico.

Culiacán y Obregón jugarán el juego 1 de esta serie este viernes 31 de octubre en el Estadio Tomateros, a las 7:05 p. m.