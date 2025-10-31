Dodgers gana a Blue Jays y forza al séptimo juego de la Serie Mundial 2025

Los Dodgers de Los Ángeles lograron forzar el séptimo y definitivo juego de la Serie Mundial 2025 tras imponerse 3-1 a los Blue Jays de Toronto en un tenso sexto partido en el Rogers Centre.

Con esta victoria, los angelinos igualan la serie 3-3, dejando todo listo para una jornada de alta tensión que determinará al campeón de este año.

ASÍ FUE EL JUEGO

El encuentro comenzó con una batalla de pitcheo entre Kevin Gausman de los Blue Jays y Yoshinobu Yamamoto de los Dodgers, quienes dominaron las primeras entradas. El duelo se mantuvo sin carreras hasta la tercera, cuando los Dodgers lograron romper el empate con un rally de tres anotaciones.

Tommy Edman abrió el ataque con un doble, seguido por un boleto intencional a Shohei Ohtani. Will Smith impulsó la primera carrera con otro doble, y Mookie Betts amplió la ventaja con un sencillo productor.

Toronto reaccionó en el mismo inning, descontando con un doble de Addison Barger y un sencillo de George Springer que acercó el marcador a 3-1.

Sin embargo, Yamamoto y los relevistas angelinos se encargaron de controlar el juego, evitando que los Blue Jays lograran una remontada. Justin Wrobleski y Roki Sasaki dominaron en el séptimo y octavo episodio, mientras que Tyler Glasnow cerró el juego en la novena con un dramático final, dejando las bases llenas sin permitir más carreras.

EL SUEÑO DE LOS AFICIONADOS

Con este resultado, la Serie Mundial se traslada al séptimo juego en Toronto, donde ambos equipos se disputarán el título.

Los Dodgers, que remontaron desde un 2-0 en la serie, buscarán su segundo campeonato en la última década, mientras que los Blue Jays intentarán ganar su primer título desde 1993. La emoción está garantizada en el cierre de esta histórica serie.