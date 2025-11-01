Obson Dynamo suma tres puntos en Tecate

Contundente victoria consiguió Obson Dynamo en la jornada 6 del Futbol de la Tercera División Profesional, al imponerse con autoridad 5-0 a Delfines de Tecate, en un duelo donde los "Pequeños Ninjas" de Cajeme demostraron su calidad jugando como visitantes.

El conjunto dirigido por Vicente López Bueno viajó el viernes por la noche a Tijuana, Baja California, y prácticamente sin descanso se trasladó a Tecate para encarar el compromiso. A pesar del desgaste del largo viaje, el equipo sonorense mostró orden, intensidad y un futbol ofensivo desde el silbatazo inicial.

Kevin Acosta abrió el marcador apenas a los 33 segundos de haber iniciado el encuentro, con un certero remate de cabeza, convirtiéndose en el gol más rápido en la historia del club. El tanto tempranero dio ventaja y confianza a la escuadra cajemense, que siguió presionando hasta encontrar el 2-0 gracias a Emiliano Quevedo, marcador con el que se fueron al descanso.

Para la segunda mitad, Obson Dynamo no bajó el ritmo y continuó dominando en todos los sectores del campo. Al minuto 48, Alan Lara amplió la ventaja con el 3-0, aprovechando una desatención defensiva del cuadro local.

Ya con el juego controlado, al minuto 70 llegó el 4-0 mediante un penal ejecutado por Ricardo Juárez, quien cruzó el disparo para vencer al guardameta. Tres minutos más tarde, Ángel Ayala empujó el balón en el área chica para sellar la goleada 5-0 y cerrar una actuación redonda.

Con este resultado, Obson Dynamo llega a 13 puntos en el Sector XVII y se mantiene firme en la parte alta de la tabla. El próximo viernes 7 de noviembre recibirá a Soles de Hermosillo, líder del grupo y equipo que viene de perder el invicto ante Trigueros de Etchojoa.

El encuentro está programado para las 19:30 horas en el Campo Hundido del ITSON, y promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada, donde Dynamo buscará seguir cosechando triunfos y consolidarse como protagonista del torneo.