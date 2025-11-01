Serie Mundial: Dodgers empata el juego en la novena entrada

El séptimo y decisivo juego de la Serie Mundial está siendo jugado en el Rogers Centre de Toronto, donde los Blue Jays y los Dodgers se enfrentan en una batalla intensa. Tras cuatro entradas, los locales tienen la ventaja de 3-1, gracias a un jonrón clave de Bo Bichette en el tercer episodio.

El juego comenzó de manera tranquila, con ambas novenas sin mayores sobresaltos durante las primeras dos entradas. Sin embargo, la historia cambió en la parte baja del tercer inning, cuando Shohei Ohtani, quien comenzó en el montículo para los Dodgers, se metió en problemas.

Ohtani permitió un sencillo inicial de George Springer, y tras un toque de sacrificio y un lanzamiento descontrolado, la situación se complicó aún más. Con un corredor en segunda y otro en primera, los Dodgers optaron por dar un boleto intencional a Vladimir Guerrero Jr. para poner más presión en el lanzador japonés.

Fue entonces cuando Bo Bichette tomó el bate y conectó un cuadrangular de tres carreras que dejó claro su dominio en el juego. El jonrón, el primero de la serie para el campocorto de Toronto, viajó a una impresionante distancia de 442 pies, según Statcast. Este batazo selló la salida de Ohtani del juego y puso el marcador 3-0 a favor de los Blue Jays.

Los Dodgers reaccionaron en la parte alta de la cuarta entrada, lograron llenar las bases, pero solo pudieron anotar una carrera, producto de un elevado de sacrificio de Teoscar Hernández, lo que redujo la diferencia a 3-1.

BO BICHETTE BELTS ONE TO DEEP CENTER @BLUEJAYS LEAD 3-0 IN GAME 7 pic.twitter.com/64ai0Udfyl — MLB (@MLB) November 2, 2025

En la sexta entrada, los Dodgers dieron otro golpe con un jonrón solitario de Mookie Betts que acercó a Los Angeles a solo una carrera, dejando el marcador 3-2 y manteniendo la tensión en el aire.

Toronto no tardó en responder. En la parte baja de esa misma entrada, los Blue Jays ampliaron su ventaja a 4-2 con un sencillo oportuno de Teoscar Hernández, que permitió que Vladimir Guerrero Jr. anotara desde segunda base. La ofensiva de Toronto, que había sido clave en el juego, volvió a demostrar su poder.

DODGERS SE ACERCA Y ESTÁ A UNA CARRERA DEL EMPATE

El juego sigue intensamente equilibrado. Apenas comenzó la octava entrada y los Dodgers rápidamente hicieron sentir su presencia. Max Muncy conectó un tremendo jonrón por el jardín derecho, reduciendo la diferencia a 4-3 y dejando claro que los Dodgers no se rendirán fácilmente.

El estadio de Toronto se quedó en silencio por un momento mientras Muncy recorría las bases, pero la emoción de la serie creció aún más con este batazo.

Max Muncy is making Game 7 real interesting https://t.co/vdt78rF3de pic.twitter.com/8UAOmVeXkv — MLB (@MLB) November 2, 2025

Posteriormente en la novena entrada, con los Blue Jays a dos outs de conseguir el título, Miguel Rojas bateó homerun por el jardín izquierdo y empató el juego a 4 carreras.

Toronto buscará dejar en el terreno a Los Ángeles en el cierre de la novena entrada o de lo contrario el juego 7 se irá a extra innings.