Yaquis consigue la serie en Culiacán y va por la barrida

Por segundo día consecutivo, Yaquis de Obregón consiguió la victoria en Culiacán y con ello aseguró la serie. El triunfo fue por marcador de 6-4. El equipo de la Antigua Cajeme contó con una soberbia actuación del cubano Odrisamer Despaigne y de Sebastián Elizalde con el madero, quienes fueron piezas clave en la victoria.

Obregón, igual que un día anterior, dio la voz de ataque en la parte alta de la tercera entrada. El "Tano" Elizalde encontró las bases llenas y con un triple por toda la raya del jardín derecho vació la caja para poner al frente a los Yaquis 3-0.

En el cuarto inning, la tribu sumó una carrera más, producida por Kevin Villavicencio, quien conectó doblete para mandar a la registradora a Andrew Navigato y colocar la pizarra 4-0.

En el séptimo episodio, Obregón añadió par de carreras más. Con imparable de Roberto Valenzuela, impulsó a Allen Córdoba y a Riley Unroe para poner cifras de 6-0.

Ya en la octava baja, Culiacán evitó la blanqueada y respondió con cuatro carreras para acercarse peligrosamente. Sin embargo, el mánager Gabe Álvarez llamó a su hombre de confianza en los últimos días, Efraín Contreras, quien cerró la puerta y aseguró la victoria para los visitantes.

LO DE CÓRDOBA

?? El patrullero panameño Allen Córdoba se lanza arriesgando el físico y se queda con la pelota en una atrapada FENOMENAL #PuroYaquispic.twitter.com/sWGjzuJ7eF — Yaquis de Obregón (@yaquis_oficial) November 2, 2025

LABOR DE LOS LANZADORES

El vencedor fue el abridor Odrisamer Despaigne (3-1), quien lanzó seis entradas completas, permitiendo solo dos imparables. Fue relevado por tres lanzadores más, entre ellos Efraín Contreras, que se quedó con el salvamento (4).

El derrotado fue Aldo Montes, con labor de tres entradas y dos tercios, en las que admitió cuatro imparables y cuatro carreras. Lo relevaron tres lanzadores más.

Este domingo, Yaquis buscará la barrida y enviará a la loma a Vladimir Gutiérrez. Por Culiacán abrirá el experimentado Manny Barreda, quien tratará de rescatar el juego del honor. El partido está programado para iniciar en punto de las 5:00 pm.