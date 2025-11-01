  • 24° C
Deportes

Yaquis consigue la serie en Culiacán y va por la barrida

Soberbia labor de Odrisamer Despaigne en el montículo y Sebastián Elizalde con el bat

Nov. 01, 2025
El equipo de Ciudad Obregón se mantiene en la cima del standing.
Por segundo día consecutivo, Yaquis de Obregón consiguió la victoria en Culiacán y con ello aseguró la serie. El triunfo fue por marcador de 6-4. El equipo de la Antigua Cajeme contó con una soberbia actuación del cubano Odrisamer Despaigne y de Sebastián Elizalde con el madero, quienes fueron piezas clave en la victoria.

Obregón, igual que un día anterior, dio la voz de ataque en la parte alta de la tercera entrada. El "Tano" Elizalde encontró las bases llenas y con un triple por toda la raya del jardín derecho vació la caja para poner al frente a los Yaquis 3-0.

En el cuarto inning, la tribu sumó una carrera más, producida por Kevin Villavicencio, quien conectó doblete para mandar a la registradora a Andrew Navigato y colocar la pizarra 4-0.

En el séptimo episodio, Obregón añadió par de carreras más. Con imparable de Roberto Valenzuela, impulsó a Allen Córdoba y a Riley Unroe para poner cifras de 6-0.

Ya en la octava baja, Culiacán evitó la blanqueada y respondió con cuatro carreras para acercarse peligrosamente. Sin embargo, el mánager Gabe Álvarez llamó a su hombre de confianza en los últimos días, Efraín Contreras, quien cerró la puerta y aseguró la victoria para los visitantes.

LABOR DE LOS LANZADORES 

El vencedor fue el abridor Odrisamer Despaigne (3-1), quien lanzó seis entradas completas, permitiendo solo dos imparables. Fue relevado por tres lanzadores más, entre ellos Efraín Contreras, que se quedó con el salvamento (4).

El derrotado fue Aldo Montes, con labor de tres entradas y dos tercios, en las que admitió cuatro imparables y cuatro carreras. Lo relevaron tres lanzadores más.

Este domingo, Yaquis buscará la barrida y enviará a la loma a Vladimir Gutiérrez. Por Culiacán abrirá el experimentado Manny Barreda, quien tratará de rescatar el juego del honor. El partido está programado para iniciar en punto de las 5:00 pm.

Joel Luna
Joel Luna

Cronista deportivo con más de 20 años de experiencia. Mi trayectoria incluye la cobertura de eventos de boxeo internacional, béisbol de Grandes Ligas, Series del Caribe, NBA y futbol nacional. Cuento con formación complementaria en fotografía, redacción deportiva, conducción y locución de radio, lo que me permite ofrecer una cobertura integral y profesional.

