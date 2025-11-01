Tigres y Rayados empatan 1-1 el Clásico Regio

Tigres y Rayados empataron 1-1 en el Clásico Regio, en partido correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2025, donde no faltaron las emociones, las expulsiones y un penal que definió parte del desarrollo del encuentro.

El primer tiempo estuvo marcado por la dureza en el campo. Ambos equipos se emplearon a fondo, lo que provocó dos expulsiones. La primera, a los 32 minutos, fue para Jorge Rodríguez de Rayados, quien derribó a Ángel Correa cuando este se escapaba solo hacia el área.

La respuesta de Tigres no se hizo esperar y, al filo del descanso, Jesús Angulo fue expulsado por una fuerte barrida sobre Lucas Ocampos dentro del área, lo que además dio paso a un penal a favor de los regios. Sergio Canales no desaprovechó la oportunidad y abrió el marcador con un disparo certero.

RAYADOS CERCA DE AUMENTAR VENTAJA

En la segunda mitad, el ritmo del partido no disminuyó. Rayados estuvo cerca de aumentar su ventaja con un mano a mano de Germán Berterame, pero Nahuel Guzmán intervino con una gran atajada.

Sin embargo, el empate llegó al minuto 66, cuando un disparo de Brunetta desde el área no encontró dirección, pero fue aprovechado por Ángel Correa para empujar el balón y poner el 1-1.

A pesar de varias oportunidades, como una clara para André-Pierre Gignac al minuto 69, los equipos no lograron marcar otro gol. Con este empate, Rayados se mantiene en la tercera posición con 33 puntos, mientras que Tigres sube al quinto lugar con 31 puntos.

En la Jornada 17, Rayados visitará a Chivas, mientras que Tigres recibirá a San Luis, ambos partidos programados para el 8 de noviembre.