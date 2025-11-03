  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 3 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Cristiano Ronaldo "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"

Sus declaraciones han vuelto a desatar el debate entre los fanáticos del futbol sobre quién es el mejor jugador de la historia

Nov. 03, 2025
La entrevista completa será publicada mañana 4 de noviembre.
La entrevista completa será publicada mañana 4 de noviembre.

El astro portugués Cristiano Ronaldo volvió a encender la polémica con Wayne Rooney tras responder a los comentarios de su excompañero en el Manchester United, quien había asegurado que Lionel Messi es el mejor jugador del mundo.

Durante un adelanto de su entrevista con el periodista Piers Morgan, CR7 fue tajante al hablar sobre las declaraciones del exfutbolista inglés. "¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde", afirmó el delantero.

Además, Ronaldo restó importancia a las palabras de Rooney. "No me supone ningún problema", añadió. Sin embargo, sus declaraciones han vuelto a desatar el debate entre los fanáticos del futbol sobre quién es el mejor jugador de la historia.

La entrevista completa con Piers Morgan será publicada el próximo martes 4 de noviembre, y se espera que incluya más revelaciones del actual jugador del Al-Nassr.

LA RIVALIDAD ENTRE CRISTIANO RONALDO Y ROONEY

El conflicto entre ambos exjugadores del Manchester United se remonta a las declaraciones de Wayne Rooney, quien en varias ocasiones ha señalado que Lionel Messi supera a Cristiano Ronaldo.

Estas diferencias han deteriorado la relación entre dos leyendas que formaron una dupla inolvidable bajo el mando de Sir Alex Ferguson, con quienes conquistaron la Champions League de 2008 tras vencer al Chelsea en tanda de penales.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Fernando Valenzuela recibe nueva oportunidad para entrar al Salón de la Fama del Beisbol
Deportes

Fernando Valenzuela recibe nueva oportunidad para entrar al Salón de la Fama del Beisbol

Noviembre 03, 2025

Para ser entronizado, el mexicano necesitará al menos el 75 por ciento de los votos; resultados el 7 de diciembre

Obregón recibe a Charros en el Estadio Yaquis
Deportes

Obregón recibe a Charros en el Estadio Yaquis

Noviembre 03, 2025

Se juega la serie 5 de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico

Tomateros rescata el del honor ante Yaquis en la Liga Mexicana del Pacífico
Deportes

Tomateros rescata el del honor ante Yaquis en la Liga Mexicana del Pacífico

Noviembre 02, 2025

Culiacán consigue la victoria con números de 6-2; Ciudad Obregón viaja a casa para recibir a Charros de Jalisco