Cristiano Ronaldo "¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo"

El astro portugués Cristiano Ronaldo volvió a encender la polémica con Wayne Rooney tras responder a los comentarios de su excompañero en el Manchester United, quien había asegurado que Lionel Messi es el mejor jugador del mundo.

Durante un adelanto de su entrevista con el periodista Piers Morgan, CR7 fue tajante al hablar sobre las declaraciones del exfutbolista inglés. "¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde", afirmó el delantero.

Además, Ronaldo restó importancia a las palabras de Rooney. "No me supone ningún problema", añadió. Sin embargo, sus declaraciones han vuelto a desatar el debate entre los fanáticos del futbol sobre quién es el mejor jugador de la historia.

La entrevista completa con Piers Morgan será publicada el próximo martes 4 de noviembre, y se espera que incluya más revelaciones del actual jugador del Al-Nassr.

Coming soon with my friend @piersmorgan pic.twitter.com/UE1HSi2UOA — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 3, 2025

LA RIVALIDAD ENTRE CRISTIANO RONALDO Y ROONEY

El conflicto entre ambos exjugadores del Manchester United se remonta a las declaraciones de Wayne Rooney, quien en varias ocasiones ha señalado que Lionel Messi supera a Cristiano Ronaldo.

Estas diferencias han deteriorado la relación entre dos leyendas que formaron una dupla inolvidable bajo el mando de Sir Alex Ferguson, con quienes conquistaron la Champions League de 2008 tras vencer al Chelsea en tanda de penales.