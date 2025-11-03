  • 24° C
Deportes

Fernando Valenzuela recibe nueva oportunidad para entrar al Salón de la Fama del Beisbol

Para ser entronizado, el mexicano necesitará al menos el 75 por ciento de los votos; resultados el 7 de diciembre

Nov. 03, 2025
El Toro debutó en Grandes Ligas en 1980 con solo 19 años.
Fernando Valenzuela, leyenda del beisbol mexicano , vuelve a estar en la antesala de la inmortalidad. El exlanzador de los Dodgers de Los Ángeles fue incluido entre los ocho candidatos al Salón de la Fama del Beisbol de Estados Unidos para la clase 2026, gracias al Comité de la Era del Beisbol Contemporáneo.

El "Toro de Etchohuaquila" busca ahora cumplir el sueño que se le negó en sus dos intentos previos, en 2003 y 2004, cuando no logró alcanzar el porcentaje mínimo de votos requerido por los periodistas acreditados.

En esta ocasión, el destino de Valenzuela estará en manos de un comité de 16 expertos y cronistas veteranos, quienes votarán por figuras cuyas carreras destacaron después de 1980. Para ser entronizado, el mexicano necesitará al menos el 75 por ciento de los votos. Los resultados se darán a conocer el próximo 7 de diciembre.

¿CONTRA QUIÉNES COMPITE ESTA VEZ?

Junto a Valenzuela aparecen nombres como Barry Bonds, Roger Clemens, Carlos Delgado, Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy y Gary Sheffield, todos ellos peloteros que marcaron época, pero que no lograron ingresar al recinto mediante el proceso tradicional.

Fernando Valenzuela debutó en Grandes Ligas en 1980 con solo 19 años, pero su consagración llegó un año después, cuando conquistó al mundo con la "Fernandomanía": un fenómeno cultural que trascendió fronteras.

En 1981, el zurdo ganó el Novato del Año y el Cy Young de la Liga Nacional, además de ser clave en la Serie Mundial que los Dodgers ganaron a los Yankees.

Durante su etapa más dominante, de 1981 a 1990, Valenzuela acumuló números impresionantes: efectividad de 3.34, seis selecciones al Juego de Estrellas, dos Bates de Plata y un Guante de Oro.

César Leyva
