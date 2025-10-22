A un año sin Fernando Valenzuela: la leyenda sonorense que hizo historia en el beisbol

En una visita del Diario del Yaqui al pueblo que vio nacer al pelotero más grande en la historia del beisbol mexicano, Etchohuaquila, Sonora, tuvimos la oportunidad de recorrer los lugares donde comenzó la leyenda.

En aquel campo polvoriento, donde Fernando Valenzuela Anguamea lanzó sus primeras pelotas siendo aún amateur, se respira todavía el espíritu del llamado "Toro". Ahí, junto a sus amigos y compañeros de equipo, empezó a escribir una historia que trascendió fronteras.

Este 2025 se cumple un año desde su partida, y lejos de apagarse, la leyenda de Fernando Valenzuela sigue creciendo día a día. Su recuerdo permanece vivo entre los aficionados, los peloteros jóvenes y toda una nación que lo adoptó como símbolo del orgullo mexicano.

DODGERS LE RINDE HOMENAJE

Los Dodgers de Los Ángeles, equipo con el que conquistó la gloria en las Grandes Ligas, han anunciado que durante su segunda Serie Mundial consecutiva portarán en el uniforme un parche con el número 34, en homenaje al eterno ídolo de Etchohuaquila. Ese número, que alguna vez brilló en el Dodger Stadium, se ha convertido en un emblema de pasión, entrega y talento.

Fue en 1981 cuando el "Toro" alcanzó la cúspide. Ese año mágico lo tuvo todo: campeón de Serie Mundial ante los Yankees de Nueva York, Novato del Año, ganador del Cy Young, Guante de Oro y Bate de Plata. Una temporada perfecta que marcó el inicio de la "Fernandomanía", un fenómeno que revolucionó no solo el beisbol, sino la cultura deportiva de todo un país.

Desde su debut hasta su retiro, Valenzuela representó lo mejor del beisbol latino. Humildad, carisma y talento sin límites. Su legado sigue inspirando a las nuevas generaciones que sueñan con llegar a las Grandes Ligas.

A un año de su partida, Fernando Valenzuela continúa siendo el orgullo de México y el eterno "Toro" que cambió para siempre la historia del beisbol.