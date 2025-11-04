Kyren Paris es nuevo jugador de los Yaquis de Obregón

Los Yaquis de Ciudad Obregón dieron a conocer esta tarde que el pelotero estadounidense Kyren Paris será nuevo jugador de la tribu. París se incorporará al equipo para la serie número 5, con el objetivo de cubrir la baja de Andrew Navigato, quien jugará su último partido con la casaca de los Yaquis este martes ante los Charros.

¿QUIÉN ES KYREN PARIS?



Kyren Terrell Paris nació en Oakley, California, el 11 de noviembre de 2001. Es un joven pero experimentado beisbolista que pertenece a los Los Angeles Angels de la MLB. Su posición principal es la segunda base y llega para suplir la salida de Andrew Navigato, quien cumplió su ciclo con los Yaquis.

ACTIVIDAD PARA LOS YAQUIS



Los Yaquis jugarán su serie número 5 de la temporada contra los Charros de Jalisco en el Estadio Yaquis los días 4, 5 y 6 de noviembre, donde se disputará el liderato de la tabla general de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Los Charros llegan a este compromiso como líderes tras barrer a los Naranjeros de Hermosillo, mientras que los Yaquis se mantienen en el segundo lugar luego de ganar la serie a los Tomateros, empatados en puntos con los Cañeros de Los Mochis en esta primera vuelta de la LMP.

Un gran refuerzo que jugará por primera vez con los Yaquis de Ciudad Obregón, y que llega para fortalecer el excelente arranque que ha tenido la tribu en esta temporada 2025-2026.