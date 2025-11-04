  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 4 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

VIDEO | Momento en que entrenador sufre infarto fulminante y muere en pleno partido

El timonel del equipo, que estaba en el primer tiempo de juego, se desplomó a un lado del terreno; pese a las maniobras de reanimación, falleció

Nov. 04, 2025
VIDEO | Momento en que entrenador sufre infarto fulminante y muere en pleno partido

Cuando las acciones estaban en el minuto 20 de iniciado un partido de futbol, una calamidad azotó a uno de los equipos, ya que su entrenador sufrió un infarto fulminante que lo llevó a la muerte.

Se trata del timonel Mladen Zizovic, quien a medio camino del primer tiempo sufrió la afección cardiaca, se desplomó en el pasto y dejó de existir.

El lamentable incidente se registró en el compromiso entre el FK Radnick 1923 y el Mladost en el estadio Mladost Lucani de la Superliga Mozzart Bet; al minuto 20, Zizovic se aproximó a dar instrucción a sus jugadores del Radnick y en un instante cayó al suelo.

imagen-cuerpo

A raíz del incidente, el choque fue detenido, en tanto, los paramédicos levantaron al serbio a un hospital, donde no se pudo hacer nada, ya que había dejado de existir.

Mientras Mladen era llevado al nosocomio, el juego continuó; sin embargo, al minuto 40, los técnicos del Radnick y del Mladost fueron informados de la muerte del entrenador serbio, por lo que el juego fue suspendido.

Al momento de su muerte, Mladen Zizovic contaba con 45 años de edad y se había retirado del futbol profesional en 2016; se desempeñó profesionalmente tanto en Bosnia, como en Albania.

Al conocerse la noticia, la Federación de Futbol de Serbia externó sus condolencias a los familiares de Mladen Zizovic; era su tercer partido con el equipo, cuyas riendas tomó en octubre de 2025.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Kyren Paris es nuevo jugador de los Yaquis de Obregón
Deportes

Kyren Paris es nuevo jugador de los Yaquis de Obregón

Noviembre 04, 2025

El pelotero de los Angels llega para cubrir el espacio que dejará Andrew Navigato

Cruz Azul podría jugar la final del Apertura 2025 en Navidad
Deportes

Cruz Azul podría jugar la final del Apertura 2025 en Navidad

Noviembre 03, 2025

Si La Máquina logra llegar hasta esa etapa, la Liga MX tendría que modificar su calendario

Cristiano Ronaldo “¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo”
Deportes

Cristiano Ronaldo “¿Messi mejor que yo? No estoy de acuerdo”

Noviembre 03, 2025

Sus declaraciones han vuelto a desatar el debate entre los fanáticos del futbol sobre quién es el mejor jugador de la historia