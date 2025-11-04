VIDEO | Momento en que entrenador sufre infarto fulminante y muere en pleno partido

Cuando las acciones estaban en el minuto 20 de iniciado un partido de futbol, una calamidad azotó a uno de los equipos, ya que su entrenador sufrió un infarto fulminante que lo llevó a la muerte.

Se trata del timonel Mladen Zizovic, quien a medio camino del primer tiempo sufrió la afección cardiaca, se desplomó en el pasto y dejó de existir.

El lamentable incidente se registró en el compromiso entre el FK Radnick 1923 y el Mladost en el estadio Mladost Lucani de la Superliga Mozzart Bet; al minuto 20, Zizovic se aproximó a dar instrucción a sus jugadores del Radnick y en un instante cayó al suelo.

A raíz del incidente, el choque fue detenido, en tanto, los paramédicos levantaron al serbio a un hospital, donde no se pudo hacer nada, ya que había dejado de existir.

Mientras Mladen era llevado al nosocomio, el juego continuó; sin embargo, al minuto 40, los técnicos del Radnick y del Mladost fueron informados de la muerte del entrenador serbio, por lo que el juego fue suspendido.

Al momento de su muerte, Mladen Zizovic contaba con 45 años de edad y se había retirado del futbol profesional en 2016; se desempeñó profesionalmente tanto en Bosnia, como en Albania.

Al conocerse la noticia, la Federación de Futbol de Serbia externó sus condolencias a los familiares de Mladen Zizovic; era su tercer partido con el equipo, cuyas riendas tomó en octubre de 2025.