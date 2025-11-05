Este es el nuevo uniforme de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, inspirado en Francia 98

La Selección Mexicana de Futbol presentó oficialmente el uniforme que portará durante el Mundial 2026, una indumentaria que ha despertado nostalgia y debate a partes iguales entre la afición.

Este miércoles 5 de noviembre, a través de sus redes sociales, el conjunto nacional reveló el nuevo diseño que lucirá como local, evocando la histórica camiseta utilizada en la Copa del Mundo de Francia 1998.

ASÍ LUCE EL NUEVO UNIFORME DE LA SELECCIÓN MEXICANA

La nueva playera retoma el característico color verde como base, acompañado del símbolo del Ollin, una figura inspirada en la cultura mexica que representa movimiento y energía.

El cuello combina detalles en rojo y blanco, mientras que las tres franjas de la marca que viste al Tricolor se presentan en un tono blanco más grueso que en ediciones anteriores.

El conjunto se completa con un short blanco con líneas verdes y rojas, además de calcetas rojas con franjas tricolores, reforzando la identidad nacional.

Este cambio marca un regreso a los orígenes, luego de varios torneos donde el color negro predominó en los uniformes del Tri.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) optó por un diseño más tradicional y simbólico, buscando reconectar con los valores y la historia del futbol mexicano en un momento clave, de cara al Mundial que México compartirá con Estados Unidos y Canadá en 2026.

NUEVO UNIFORME DE LA SELECCIÓN DIVIDE OPINIONES ENTRE LOS AFICIONADOS

Sin embargo, la propuesta no ha estado exenta de polémica. En redes sociales, los fanáticos se han dividido entre quienes celebran la inspiración noventera y quienes critican la falta de innovación.

"Es un homenaje a la historia", opinan unos; mientras otros reclaman que "México debería mostrar un diseño más moderno para su Mundial".

Precios del nuevo uniforme de la selección mexicana

El uniforme de la Selección Mexicana estará disponible en distintas versiones y precios, según la marca deportiva que lo fabrica:

Playera aficionado: $1,999 MXN (˜107 USD)

Playera versión jugador: $2,999 MXN (˜161 USD)

Versión de manga larga: aficionado $2,299 MXN (˜123 USD); jugador $3,199 MXN (˜172 USD)

Camiseta de portero: desde $1,999 MXN en manga corta hasta $3,199 MXN en manga larga.

¿CUÁNDO ESTRENA LA SELECCIÓN EL NUEVO UNIFORME?

El estreno oficial del uniforme será el 15 de noviembre de 2025, durante el amistoso frente a Uruguay en Torreón, Coahuila. En ese encuentro, el equipo mexicano dejará atrás el uniforme negro con detalles dorados que utilizó en la pasada Copa Oro, uno de los más populares de los últimos años.

La playera verde con motivos prehispánicos se consolidará como el atuendo principal del combinado nacional para su participación en el Mundial 2026, una edición que marcará el regreso del color que mejor representa al futbol mexicano.

Entre la nostalgia y la expectativa, el nuevo uniforme del Tricolor busca recuperar la identidad y el orgullo nacional que durante décadas ha acompañado a los mexicanos en cada cita mundialista.