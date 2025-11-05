¿Cuánto cuesta la nueva playera de la Selección Mexicana para el Mundial 2026?

La espera por la nueva camiseta de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 ha llegado a su fin. Este miércoles, Adidas reveló oficialmente el diseño que los jugadores del Tri vestirán en el torneo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Con un regreso al tradicional color verde, la nueva indumentaria busca ser mucho más que un simple uniforme, convirtiéndose en un símbolo de unidad y orgullo para todos los aficionados.

PRECIOS DE LA PLAYERA DE MÉXICO PARA EL MUNDIAL 2026

La marca alemana ya ha revelado los precios oficiales de las dos versiones de la camiseta:

Versión Fan (aficionado):

Manga corta: 1999 pesos

Manga larga: 2299 pesos

Versión Jugador (alto rendimiento):

Manga corta: 2999 pesos

Manga larga: 3199 pesos

La diferencia en precio se debe a las características técnicas de la versión "Jugador", diseñada con materiales de alta calidad para brindar el máximo rendimiento en el campo.

¿CUÁNDO SE PODRÁ COMPRAR LA NUEVA CAMISETA?

La nueva colección de productos de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, que incluye jerseys para el portero, shorts, chamarras, tenis, balones y otros accesorios, estará disponible a partir del jueves 6 de noviembre a las 3:00 AM.

Si quieres ser de los primeros en tenerla, prepara tu tarjeta y no pierdas la oportunidad de conseguir la camiseta oficial de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.