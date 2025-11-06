  • 24° C
Julio César Chávez asegura que conoció a "El Mayo" y "El Chapo": "Son unas finísimas personas"

El exboxeador mexicano explicó que, por su origen y trayectoria en Sinaloa, le ha tocado convivir con diversas figuras ligadas al crimen organizado

Nov. 06, 2025
Han pasado cuatro meses desde la polémica detención de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos, país que lo señaló de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, y que fuera deportado a México para continuar con su proceso legal.

En esta ocasión su padre, el exboxeador sonorense Julio César Chávez, rompió el silencio y aceptó conocer a los principales miembros de la organización criminal, pero rechazó que su hijo o él estén involucrados en actividades ilícitas.

ENTREVISTA DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ EN LA SAGA CON ADELA MICHA

Durante una entrevista con Adela Micha, el legendario pugilista mexicano afirmó haber conocido a los capos Joaquín "El Chapo" Guzmán e Ismael "El Mayo" Zambada, a quienes describió como "finísimas personas".

Chávez explicó que, por su origen y trayectoria en Sinaloa, le ha tocado convivir con diversas figuras ligadas al crimen organizado, pero aclaró que su relación con ellas se limitó siempre al respeto mutuo.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ ASEGURA CONOCER LOS CAPOS MEXICANOS

"Conozco a los dos bandos, son amigos míos, pero eso no indica que mi hijo sea narcotraficante. Si me saluda uno, lo saludo. Gracias a Dios me tienen un gran respeto. Calladito me veo más bonito", expresó.

El exboxeador también se refirió específicamente a Ismael "El Mayo" Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, a quien calificó como "una finísima persona, muy amigo mío, señor muy respetuoso".

Agregó que igualmente conoció a Joaquín "El Chapo" Guzmán y a Amado Carrillo Fuentes, "El Señor de los Cielos", de quienes dijo tener una buena impresión personal: "He conocido a todos: al Mayo, al Chapo, a Amado Carrillo... y son unas finísimas personas. A mí no me consta nada de lo demás".

DEFIENDE LA INOCENCIA DE SU HIJO

En la misma charla, Chávez defendió a su hijo, Julio César Chávez Jr., quien enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y tráfico de armas. Negó categóricamente su participación en actividades ilícitas y aseguró que el caso tiene origen migratorio.

"El FBI, la DEA, la CIA dicen que no tiene nada. Lo agarraron por un asunto migratorio, pero hay una depresión. Son cuatro expedientes grandotes y lo de Julio son una o dos hojas que lo mencionan nada más", detalló.

Además, reveló que su hijo fue obligado por un grupo criminal a golpear a dos hombres para salvarles la vida. "Le dijeron: ´Si les pegas unos chingazos, les perdonamos la vida´. Mi hijo no quería, pero lo hizo despacio y les salvó la vida. Luego lo tacharon de golpeador", relató.

Finalmente, Chávez abordó la relación de su nuera, Frida Muñoz Román, quien años atrás estuvo casada con Édgar Guzmán López, hijo del "Chapo" Guzmán, asesinado en 2008. Aclaró que su hijo la conoció tiempo después y defendió su reputación: "Es una mujer muy respetable que le ha aguantado todo a mi hijo".

Las declaraciones de Julio César Chávez han generado un amplio debate, tanto por su tono abierto al referirse a los capos del narcotráfico como por el contexto judicial que atraviesa su familia.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


