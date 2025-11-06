  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 6 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

México enfrentará a Dodgers y Diamondbacks rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

Bajo la dirección de Benjamín Gil, la Selección Mexicana buscará igualar o superar su histórico desempeño de 2023

Nov. 06, 2025
En breve se darán a conocer detalles sobre la venta de boletos.
En breve se darán a conocer detalles sobre la venta de boletos.

La Selección Mexicana de Beisbol continúa su preparación para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, y ya tiene confirmados dos juegos de exhibición frente a equipos de Grandes Ligas.

El 3 de marzo, México se medirá ante los Arizona Diamondbacks, y un día después, el 4 de marzo, jugará contra los Los Ángeles Dodgers, actuales campeones de la MLB. Ambos duelos se disputarán en Arizona, donde ambos equipos tienen su base de entrenamiento en la Liga del Cactus.

DUELOS CON HISTORIA Y CONEXIÓN CON LA AFICIÓN MEXICANA

Los Diamondbacks y los Dodgers son dos organizaciones con gran arraigo entre la afición mexicana. Muchos fanáticos, especialmente del norte del país, viajan con frecuencia a Phoenix para disfrutar de los juegos de pretemporada.

Además, Rodrigo López, exbigleaguer y actual gerente general de la Selección Mexicana, colabora como analista en las transmisiones en español de los Diamondbacks. Por su parte, los Dodgers mantienen una profunda conexión con México desde la época de Fernando Valenzuela, quien marcó una era dorada en los años ochenta.

imagen-cuerpo

EL CAMINO DE MÉXICO EN EL CLÁSICO MUNDIAL 2026

México formará parte del Grupo B, junto a Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil, con sede en el Daikin Park, casa de los Houston Astros. La primera fase se jugará del 6 al 11 de marzo de 2026.

Las semifinales están programadas para el 15 y 16 de marzo, mientras que la gran final se disputará el 17 de marzo, todas en la ciudad de Miami.

En la edición pasada, México llegó hasta las semifinales, donde cayó ante Japón en un duelo memorable. El equipo mexicano descifró a los lanzadores Roki Sasaki y Yoshinobu Yamamoto, pero no logró superar a la ofensiva nipona liderada por Shohei Ohtani y Masataka Yoshida.

PREPARACIÓN Y EXPECTATIVAS PARA 2026

Bajo la dirección de Benjamín Gil, la Selección Mexicana buscará igualar o superar su histórico desempeño de 2023, con figuras destacadas como Randy Arozarena, Joey Meneses y Julio Urías.

Aunque la MLB y la Federación Mexicana de Beisbol aún no han anunciado el roster oficial, se espera la participación de jugadores de Grandes Ligas y prospectos nacionales en estos dos encuentros de preparación.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Alumnos del BTED debutarán este viernes en el Rising Stars 2025 de MLB y LMB
Deportes

Alumnos del BTED debutarán este viernes en el Rising Stars 2025 de MLB y LMB

Noviembre 06, 2025

En su primer partido, el representativo que incluye a estudiantes del Plantel Cajeme, se medirán ante el combinado de Liga Mexicana

Javier El Vasco Aguirre es nominado por la FIFA a entrenador del año
Deportes

Javier "El Vasco" Aguirre es nominado por la FIFA a entrenador del año

Noviembre 06, 2025

Entre sus rivales más fuertes destaca Luis Enrique, quien llevó al PSG a un año casi perfecto con cinco títulos

Paris se viste de héroe en su debut con Yaquis
Deportes

Paris se viste de héroe en su debut con Yaquis

Noviembre 06, 2025

El pelotero recién llegado a la tribu fue el encargado de darle la serie a Obregón