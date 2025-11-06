México enfrentará a Dodgers y Diamondbacks rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

La Selección Mexicana de Beisbol continúa su preparación para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, y ya tiene confirmados dos juegos de exhibición frente a equipos de Grandes Ligas.

El 3 de marzo, México se medirá ante los Arizona Diamondbacks, y un día después, el 4 de marzo, jugará contra los Los Ángeles Dodgers, actuales campeones de la MLB. Ambos duelos se disputarán en Arizona, donde ambos equipos tienen su base de entrenamiento en la Liga del Cactus.

DUELOS CON HISTORIA Y CONEXIÓN CON LA AFICIÓN MEXICANA

Los Diamondbacks y los Dodgers son dos organizaciones con gran arraigo entre la afición mexicana. Muchos fanáticos, especialmente del norte del país, viajan con frecuencia a Phoenix para disfrutar de los juegos de pretemporada.

Además, Rodrigo López, exbigleaguer y actual gerente general de la Selección Mexicana, colabora como analista en las transmisiones en español de los Diamondbacks. Por su parte, los Dodgers mantienen una profunda conexión con México desde la época de Fernando Valenzuela, quien marcó una era dorada en los años ochenta.

EL CAMINO DE MÉXICO EN EL CLÁSICO MUNDIAL 2026

México formará parte del Grupo B, junto a Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil, con sede en el Daikin Park, casa de los Houston Astros. La primera fase se jugará del 6 al 11 de marzo de 2026.

Las semifinales están programadas para el 15 y 16 de marzo, mientras que la gran final se disputará el 17 de marzo, todas en la ciudad de Miami.

En la edición pasada, México llegó hasta las semifinales, donde cayó ante Japón en un duelo memorable. El equipo mexicano descifró a los lanzadores Roki Sasaki y Yoshinobu Yamamoto, pero no logró superar a la ofensiva nipona liderada por Shohei Ohtani y Masataka Yoshida.

PREPARACIÓN Y EXPECTATIVAS PARA 2026

Bajo la dirección de Benjamín Gil, la Selección Mexicana buscará igualar o superar su histórico desempeño de 2023, con figuras destacadas como Randy Arozarena, Joey Meneses y Julio Urías.

Aunque la MLB y la Federación Mexicana de Beisbol aún no han anunciado el roster oficial, se espera la participación de jugadores de Grandes Ligas y prospectos nacionales en estos dos encuentros de preparación.