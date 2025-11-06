  • 24° C
Deportes

Alumnos del BTED debutarán este viernes en el Rising Stars 2025 de MLB y LMB

En su primer partido, el representativo que incluye a estudiantes del Plantel Cajeme, se medirán ante el combinado de Liga Mexicana

Nov. 06, 2025
El representativo de Bachillerato Deportivo incluye a 7 jóvenes del Plantel Cajeme.
El representativo de Bachillerato Deportivo incluye a 7 jóvenes del Plantel Cajeme.

Este viernes 7 de noviembre marcará el debut de los jóvenes talentos del Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED), incluidos alumnos del plantel Cajeme, en el Rising Stars 2025, torneo que busca proyectar a las futuras estrellas del beisbol mexicano con el respaldo conjunto de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) y la Major League Baseball (MLB).

El parque "Beto Ávila" de Cancún será la sede oficial del certamen, que se desarrollará del 7 al 30 de noviembre y reunirá a seis equipos conformados por muchachos de todo el país.

LOS PRIMEROS JUEGOS DE BTED ESTE FIN DE SEMANA 

El equipo representativo del BTED, abrirá la competencia este viernes a las 9:00 a.m. (hora del Centro de México) enfrentando a un combinado de la Liga Mexicana de Beisbol, en lo que será el primer duelo oficial del calendario.

Durante el fin de semana, los jóvenes del BTED también medirán fuerzas contra Acereros de Monclova el sábado y Diablos Rojos del México el domingo, enfrentamientos que pondrán a prueba el talento y la disciplina de los nuevos prospectos del beisbol nacional.

El torneo contará con 45 juegos en total, y los mejores cuatro equipos avanzarán a la fase final, programada del 23 al 29 de noviembre, para definir al campeón del Rising Stars 2025.

IMPULSO AL TALENTO JUVENIL MEXICANO

El evento es resultado de una colaboración entre el Gobierno de Quintana Roo, a través de la Comisión del Deporte (CODEQ), la LMB y la MLB, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del béisbol juvenil y brindar oportunidades reales de crecimiento profesional a las nuevas generaciones.

Autoridades federales y deportivas destacaron que el Rising Stars 2025 forma parte de una estrategia nacional para promover el deporte, el bienestar y la educación integral de los jóvenes en México.

César Leyva
