Paris se viste de héroe en su debut con Yaquis

Yaquis y Charros disputaron el segundo juego de la serie cinco de la Liga Mexicana del Pacífico, donde la tribu se llevó la victoria tras ofrecer un gran espectáculo en el Estadio Yaquis.

YAQUIS DERROTÓ AL VIGENTE CAMPEÓN

Desde un principio, el juego entre estas dos instituciones prometía emociones, ya que ambos equipos llegaban como líderes generales en la tabla de la LMP. Todos anticipaban una gran batalla por el liderato general.

Aunque Charros fue derrotado en los primeros dos encuentros, compitió con gran nivel. En ambos juegos, Yaquis tuvo que venir de atrás para darle la vuelta al marcador.

DEBUT DE KYREN PARIS

El jugador norteamericano llegó para suplir la baja de Andrew Navigato, y vaya manera de comenzar su temporada con la tribu. El pelotero, procedente de los Angels de la MLB, fue el encargado de conectar el batazo que produjo la carrera de la victoria en la novena entrada, dándole así el triunfo y la serie a los Yaquis de Obregón. De esta forma inicia una nueva aventura para el joven beisbolista.

Los Yaquis cerrarán su serie ante los Charros de Jalisco este jueves, en busca de barrer su tercera serie de la temporada. Posteriormente, viajarán a la ciudad de Guasave para enfrentar a los Algodoneros, con la intención de mantener su gran paso en la temporada 2025-2026.