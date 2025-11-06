  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 6 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Paris se viste de héroe en su debut con Yaquis

El pelotero recién llegado a la tribu fue el encargado de darle la serie a Obregón

Nov. 06, 2025
Yaquis visita a Algodoneros este fin de semana.
Yaquis visita a Algodoneros este fin de semana.

Yaquis y Charros disputaron el segundo juego de la serie cinco de la Liga Mexicana del Pacífico, donde la tribu se llevó la victoria tras ofrecer un gran espectáculo en el Estadio Yaquis.

YAQUIS DERROTÓ AL VIGENTE CAMPEÓN

Desde un principio, el juego entre estas dos instituciones prometía emociones, ya que ambos equipos llegaban como líderes generales en la tabla de la LMP. Todos anticipaban una gran batalla por el liderato general.

Aunque Charros fue derrotado en los primeros dos encuentros, compitió con gran nivel. En ambos juegos, Yaquis tuvo que venir de atrás para darle la vuelta al marcador.

imagen-cuerpo

DEBUT DE KYREN PARIS  

El jugador norteamericano llegó para suplir la baja de Andrew Navigato, y vaya manera de comenzar su temporada con la tribu. El pelotero, procedente de los Angels de la MLB, fue el encargado de conectar el batazo que produjo la carrera de la victoria en la novena entrada, dándole así el triunfo y la serie a los Yaquis de Obregón. De esta forma inicia una nueva aventura para el joven beisbolista.

imagen-cuerpo

Los Yaquis cerrarán su serie ante los Charros de Jalisco este jueves, en busca de barrer su tercera serie de la temporada. Posteriormente, viajarán a la ciudad de Guasave para enfrentar a los Algodoneros, con la intención de mantener su gran paso en la temporada 2025-2026.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
Contenido Relacionado
Javier El Vasco Aguirre es nominado por la FIFA a entrenador del año
Deportes

Javier "El Vasco" Aguirre es nominado por la FIFA a entrenador del año

Noviembre 06, 2025

Entre sus rivales más fuertes destaca Luis Enrique, quien llevó al PSG a un año casi perfecto con cinco títulos

Julio César Chávez asegura que conoció a "El Mayo" y "El Chapo": "Son unas finísimas personas"
Deportes

Julio César Chávez asegura que conoció a "El Mayo" y "El Chapo": "Son unas finísimas personas"

Noviembre 06, 2025

El exboxeador mexicano explicó que, por su origen y trayectoria en Sinaloa, le ha tocado convivir con diversas figuras ligadas al crimen organizado

Yaquis de Obregón deja en el terreno a Charros de Jalisco
Deportes

Yaquis de Obregón deja en el terreno a Charros de Jalisco

Noviembre 05, 2025

Kyren Paris pega doble en el fondo del noveno episodio e impulsa a "Tito" Valenzuela con la carrera de la victoria; en acciones de la Mex-Pac