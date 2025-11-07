Chivas asegura pase a la Liguilla: podría jugar contra América en Cuartos de Final

El Club Guadalajara, bajo la dirección de Gabriel Milito, aseguró su pase a la fase final de la Liga MX tras la victoria de Querétaro sobre FC Juárez, que les permitió sellar su boleto a los cuartos de final.

Después de un inicio complicado en el torneo, donde parecía que el Rebaño Sagrado firmaría una temporada para el olvido, el equipo logró remontar con una gran racha de resultados: ganó seis de sus últimos siete partidos, destacándose especialmente la victoria 2-0 sobre Bravos, el único equipo que podía arrebatarle el pase a la Liguilla.

CHIVAS JUGARÁ CON COMODIDAD ANTE MONTERREY

Ahora, Guadalajara no depende de otros resultados para continuar en la lucha, y solo le resta cerrar su participación en la fase regular con un buen desempeño ante Monterrey.

Si bien el sexto lugar es su posición definitiva (con 26 puntos), ya no podrán superar a Rayados, que se encuentra en el quinto lugar con 31 puntos.

De mantenerse como está, Chivas enfrentará a América en los cuartos de final, aunque todo podría cambiar dependiendo de los resultados en la última jornada.

PARTIDOS DE CUARTOS DE FINAL Y PLAY IN HASTA EL MOMENTO

Cuartos de final:

Cruz Azul (espera rival)

Toluca (espera rival)

América vs Chivas

Tigres vs Monterrey

Play In:

FC Juárez vs Querétaro

Pachuca vs Tijuana

¿DÓNDE VER EL CHIVAS VS MONTERREY?

El partido entre Chivas y Monterrey se jugará este sábado 8 de noviembre a las 17:07 horas en el estadio Akron. La transmisión será exclusiva por Amazon Prime Video.