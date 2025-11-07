  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 7 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Lionel Messi: "Dios me regaló un don, yo lo fortalecí"

Ante una audiencia de líderes y emprendedores latinoamericanos, el astro argentino compartió una visión íntima de su carrera y su fe

Nov. 07, 2025
El astro argentino ha reconocido que el éxito no es solo gracias al talento.
El astro argentino ha reconocido que el éxito no es solo gracias al talento.

Lionel Messi, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, ofreció una profunda reflexión durante su intervención en el America Business Forum en Miami.

Ante una audiencia de líderes y emprendedores latinoamericanos, el astro argentino compartió una visión íntima de su carrera, su fe y el sacrificio que lo han llevado a la cima.

"Dios me regaló un don, pero tuve que esforzarme para fortalecerlo", expresó Messi con su habitual serenidad. En su discurso, subrayó que aunque su talento natural fue un regalo divino, fue el trabajo incansable y la disciplina diaria lo que le permitió maximizar ese don. Para Messi, el sacrificio ha sido clave en su éxito.

 "Para ser profesional hay que hacer un sacrificio muy grande. Siempre lo tuve como meta", comentó, recordando que sin gratitud a Dios, su historia no tendría sentido.

VICTORIAS CON DEDICATORIA ESPECIAL

Este mensaje de humildad y dedicación tocó el corazón de los asistentes. Muchos aplaudieron no solo su brillantez en el campo, sino también su capacidad de reconocer la importancia de la fe y la gratitud en su vida.

En las redes sociales, especialmente en X e Instagram, se destacó la sencillez del jugador, que sigue siendo el chico de Rosario a pesar de todos los títulos que ha ganado como Balones de Oro, Champions y la Copa del Mundo.

Messi ha dejado claro a lo largo de los años su espiritualidad, dedicando sus victorias más grandes a Dios. Desde su histórico Mundial en Qatar hasta sus momentos con la selección argentina, siempre ha reconocido que el éxito no es solo el resultado del talento, sino también de la fe, el sacrificio y la humildad.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Última fecha FIFA del año para México
Deportes

Última fecha FIFA del año para México

Noviembre 07, 2025

La Selección Mexicana dio a conocer la lista de convocados para sus juegos de preparación

México consigue importante triunfo ante Costa de Marfil en el Mundial Sub-17
Deportes

México consigue importante triunfo ante Costa de Marfil en el Mundial Sub-17

Noviembre 07, 2025

El representativo nacional se mantiene en la lucha por la clasificación a los Dieciseisavos de Final y el próximo encuentro contra Suiza será clave

Barrida y blanqueada de Yaquis sobre Charros de Jalisco
Deportes

Barrida y blanqueada de Yaquis sobre Charros de Jalisco

Noviembre 06, 2025

Orlando Lara maniató a la ofensiva rival y con dos carreras; Obregón sigue en la cima del standign