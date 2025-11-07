Lionel Messi: "Dios me regaló un don, yo lo fortalecí"

Lionel Messi, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, ofreció una profunda reflexión durante su intervención en el America Business Forum en Miami.

Ante una audiencia de líderes y emprendedores latinoamericanos, el astro argentino compartió una visión íntima de su carrera, su fe y el sacrificio que lo han llevado a la cima.

"Dios me regaló un don, pero tuve que esforzarme para fortalecerlo", expresó Messi con su habitual serenidad. En su discurso, subrayó que aunque su talento natural fue un regalo divino, fue el trabajo incansable y la disciplina diaria lo que le permitió maximizar ese don. Para Messi, el sacrificio ha sido clave en su éxito.

"Para ser profesional hay que hacer un sacrificio muy grande. Siempre lo tuve como meta", comentó, recordando que sin gratitud a Dios, su historia no tendría sentido.

"Lionel Messi":

Porque durante su presentación en el America Business Forum hizo una gran reivindicación al catolicismo y le agradeció a Dios. pic.twitter.com/4yyQJLb6aA — Tendencias (@TTendenciaX) November 6, 2025

VICTORIAS CON DEDICATORIA ESPECIAL

Este mensaje de humildad y dedicación tocó el corazón de los asistentes. Muchos aplaudieron no solo su brillantez en el campo, sino también su capacidad de reconocer la importancia de la fe y la gratitud en su vida.

En las redes sociales, especialmente en X e Instagram, se destacó la sencillez del jugador, que sigue siendo el chico de Rosario a pesar de todos los títulos que ha ganado como Balones de Oro, Champions y la Copa del Mundo.

Messi ha dejado claro a lo largo de los años su espiritualidad, dedicando sus victorias más grandes a Dios. Desde su histórico Mundial en Qatar hasta sus momentos con la selección argentina, siempre ha reconocido que el éxito no es solo el resultado del talento, sino también de la fe, el sacrificio y la humildad.