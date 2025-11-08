  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 8 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Chivas gana su último juego de jornada regular

El Rebaño se impuso ante los Rayados en un juegazo en el Estadio Akron

Nov. 08, 2025
Sigue el gran paso del Guadalajara.
Sigue el gran paso del Guadalajara.

El Guadalajara se clasificó directamente a la liguilla después de que Juárez perdiera su juego y, con la victoria de hoy, el Chiverío se mete en la pelea por el título en la fiesta grande del futbol mexicano, en un gran partido donde hubo muchas emociones por parte del cuadro rojiblanco.

HORMIGA GONZÁLEZ SIGUE PELEANDO TÍTULO DE GOLEO

Chivas lo comenzaría ganando con gol de Efra Álvarez después de un error en la salida de Rayados, donde la Hormiga puso la asistencia para Efra para irse adelante muy temprano en el juego. Minutos después, la misma Hormiga se elevaría para poner el cabezazo y meter su gol número 12 de este torneo, y se pone como líder momentáneo en este sábado. Antes de finalizar el primer tiempo, el "Piojo" Alvarado metió un bombazo que terminó abrazando la red y puso el 3-0 en los primeros 45 minutos.

imagen-cuerpo

JAVIER HERNÁNDEZ ANOTA GOL

Después del descanso, el Guadalajara se perdió momentáneamente en el encuentro y Sergio Canales puso la asistencia para que Rayados acortara la diferencia, poniendo el 3-1. Momentos después, diez minutos antes de que se completaran los 90 minutos, el mismo Canales puso un cañonazo al segundo palo, difícil para el "Tala" Rangel, y pondría las acciones 3-2. En ese intervalo, por el saque inicial, Efraín Álvarez saldría de cambio para que ingresara Javier "Chicharito" Hernández, que en el final del encuentro puso un cabezazo imparable para el arquero, para así terminar su sequía de goles y que el juego finalizara 4-2 a favor de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

imagen-cuerpo

Increíble remontada de resultados que dieron las Chivas, que de estar en el penúltimo lugar ahora se posicionan como uno de los equipos a vencer en esta liguilla del futbol mexicano.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
Contenido Relacionado
Yaquis de Obregón abre con victoria 5-1 ante Algodoneros de Guasave
Deportes

Yaquis de Obregón abre con victoria 5-1 ante Algodoneros de Guasave

Noviembre 07, 2025

Fernando Sánchez debutó y se lució arriba del montículo; este sábado buscarán llevarse la serie del Kuroda Park

Chivas asegura pase a la Liguilla: podría jugar contra América en Cuartos de Final
Deportes

Chivas asegura pase a la Liguilla: podría jugar contra América en Cuartos de Final

Noviembre 07, 2025

A Guadalajara aun le resta el partido de la Jornada 17, pero la victoria de Querétaro sobre FC Juárez le ayudó

Lionel Messi: "Dios me regaló un don, yo lo fortalecí"
Deportes

Lionel Messi: "Dios me regaló un don, yo lo fortalecí"

Noviembre 07, 2025

Ante una audiencia de líderes y emprendedores latinoamericanos, el astro argentino compartió una visión íntima de su carrera y su fe