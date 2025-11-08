Chivas gana su último juego de jornada regular

El Guadalajara se clasificó directamente a la liguilla después de que Juárez perdiera su juego y, con la victoria de hoy, el Chiverío se mete en la pelea por el título en la fiesta grande del futbol mexicano, en un gran partido donde hubo muchas emociones por parte del cuadro rojiblanco.

HORMIGA GONZÁLEZ SIGUE PELEANDO TÍTULO DE GOLEO



Chivas lo comenzaría ganando con gol de Efra Álvarez después de un error en la salida de Rayados, donde la Hormiga puso la asistencia para Efra para irse adelante muy temprano en el juego. Minutos después, la misma Hormiga se elevaría para poner el cabezazo y meter su gol número 12 de este torneo, y se pone como líder momentáneo en este sábado. Antes de finalizar el primer tiempo, el "Piojo" Alvarado metió un bombazo que terminó abrazando la red y puso el 3-0 en los primeros 45 minutos.

JAVIER HERNÁNDEZ ANOTA GOL



Después del descanso, el Guadalajara se perdió momentáneamente en el encuentro y Sergio Canales puso la asistencia para que Rayados acortara la diferencia, poniendo el 3-1. Momentos después, diez minutos antes de que se completaran los 90 minutos, el mismo Canales puso un cañonazo al segundo palo, difícil para el "Tala" Rangel, y pondría las acciones 3-2. En ese intervalo, por el saque inicial, Efraín Álvarez saldría de cambio para que ingresara Javier "Chicharito" Hernández, que en el final del encuentro puso un cabezazo imparable para el arquero, para así terminar su sequía de goles y que el juego finalizara 4-2 a favor de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Increíble remontada de resultados que dieron las Chivas, que de estar en el penúltimo lugar ahora se posicionan como uno de los equipos a vencer en esta liguilla del futbol mexicano.