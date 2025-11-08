Tigres vence 3-1 al Atlético San Luis y sueña con liderar el Apertura 2025

Tigres cumplió con la tarea y cerró la fase regular del Apertura 2025 con una victoria clave por 3-1 ante Atlético de San Luis en el Estadio Universitario.

Con este resultado, el equipo dirigido por Guido Pizarro llegó a 36 puntos y se colocó momentáneamente en el primer lugar de la tabla general, a la espera de lo que suceda en los duelos entre Toluca vs América y Cruz Azul vs Pumas.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los felinos, cuando Joao Pedro abrió el marcador al minuto 6 tras un centro de Sebastián Pérez que el brasileño solo tuvo que empujar frente a Nahuel Guzmán.

Sin embargo, Tigres reaccionó rápidamente y Ángel Correa empató al 30´, aprovechando una gran jugada por la banda de Javier Aquino. El argentino alcanzó así su octavo gol del torneo.

LAINEZ MARCÓ EL GOLPE FINAL

Aunque André-Pierre Gignac tuvo una clara oportunidad al 36´, su disparo se fue desviado. Ya en la segunda mitad, Tigres encontró el camino al triunfo: Marco Farfán puso el 2-1 al minuto 52 tras aprovechar un tiro de esquina, y poco después el juego se inclinó aún más a su favor con la expulsión de Jahaziel Marchand al 64´, quien apenas tenía veinte minutos en el campo.

El golpe final lo dio Diego Lainez, que marcó el 3-1 al minuto 70 con un disparo que se le escapó a Gibrán Lajud bajo el brazo. Aunque el VAR anuló un posible cuarto tanto de Nico Ibáñez por falta previa, Tigres ya había sellado una victoria convincente ante su afición.

Con el resultado, los de la UANL esperan los marcadores restantes para conocer su posición final en la tabla. Si terminan como líderes del Apertura 2025, esperarán rival en los Cuartos de Final proveniente del Play In; pero si acaban en el tercer lugar, su adversario será Chivas.

Tigres llega en gran forma a la Liguilla, con la mira puesta en recuperar la corona del fútbol mexicano.