Yaquis se queda con la serie al ganar en entradas extra

Un tablazo de cuatro esquinas de Sebastián Elizalde, con Miguel Guzmán como corredor de cortesía en la parte alta de la décima entrada, rompió el empate y le dio la ventaja a Ciudad Obregón por pizarra de 6-4, ventaja que resultó definitiva para que los visitantes se quedaran con la serie y sumaran un triunfo más en la primera vuelta.

De nueva cuenta, los Yaquis vinieron de atrás demostrando su buen paso en el circuito invernal.

Obregón abrió el marcador temprano, en la parte alta de la primera entrada, cuando Miguel Guzmán anotó en jugada de bola ocupada, adelantando a los visitantes 1-0.

Sin embargo, Guasave respondió de inmediato ante Odrisamer Despaigne, quien no había recibido cuadrangular en la temporada, pero en esa misma entrada aceptó tablazos de Esteban Quiroz y Orlando Piña, el de Quiroz con uno a bordo, para darle la vuelta al marcador 3-1.

En la parte alta de la tercera, Roberto "Tito" Valenzuela conectó imparable que impulsó a Allen Córdoba para acercar a los Yaquis 3-2.

Ya en la quinta entrada, Sebastián Elizalde produjo con hit a Víctor Márquez para empatar el juego 3-3.

Pero en la parte baja de ese mismo inning, Guasave retomó la ventaja con una carrera más, colocando el marcador 4-3.

En la sexta alta, Santiago Chávez mandó a la registradora a Víctor Mendoza para igualar nuevamente las acciones 4-4, marcador que se mantuvo hasta la décima entrada.

Ahí, con el corredor de cortesía Miguel Guzmán en segunda, Elizalde conectó al primer lanzamiento un panorámico cuadrangular por todo el jardín derecho para poner arriba a Ciudad Obregón 6-4, ventaja que ya no perderían.

Por los Yaquis, abrió Odrisamer Despaigne, quien salió sin decisión tras lanzar cinco entradas completas, en las que permitió cuatro carreras con siete imparables, regaló tres bases por bolas y ponchó a tres rivales.

Fue relevado por cinco lanzadores, entre ellos Devin Sweet, quien se apuntó la victoria, y Efraín Contreras, que logró su sexto salvamento de la temporada.

LANZADORES DEL PARTIDO

Por los Algodoneros, inició Kyle Tyler, también sin decisión, trabajando cinco entradas completas con tres carreras permitidas, dos bases por bolas y dos ponches.

Le siguieron cinco relevistas, incluido Rafael Córdova, quien cargó con la derrota.

Este domingo culmina la serie: por Yaquis abrirá Ariel Miranda, buscando la barrida, mientras que por Guasave irá Zach Willeman en busca del juego del honor.

El encuentro iniciará en punto de las 5:00 de la tarde.