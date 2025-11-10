Sheinbaum presenta oficialmente el Mundial 2026 y confirma inauguración el 11 de junio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la presentación oficial de los avances rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, confirmando que el torneo arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Desde Los Pinos, la mandataria celebró este anuncio como un momento histórico para el país y subrayó que México será el único en el mundo en albergar por tercera ocasión un Mundial de futbol, tras haber sido sede en 1970 y 1986.

“Es un momento para compartirle al mundo lo que somos: un país de enorme grandeza cultural, orgulloso de sus raíces, de su presente y de su futuro”, expresó Sheinbaum, quien destacó que la justa deportiva trascenderá lo futbolístico al tener también un profundo impacto cultural, social y económico.

MÉXICO, LISTO PARA RECIBIR MILLONES DE VISITANTES

Durante el evento, la presidenta anunció que el Mundial generará 5.5 millones de visitantes adicionales, impulsando el turismo y la economía en las tres sedes mexicanas: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

En la capital, se invierten 9 mil millones de pesos en la remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, además de la entrada en operación del tren de pasajeros Felipe Ángeles–Buenavista, que conectará a visitantes con zonas hoteleras y turísticas.

Estas obras, explicó Sheinbaum, forman parte de una estrategia de infraestructura integral diseñada para garantizar seguridad, movilidad y comodidad durante el evento. “México está preparado para ofrecer al mundo un Mundial de talla internacional”, afirmó.

UN MUNDIAL CON IDENTIDAD E INCLUSIÓN

Por su parte, Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora de los trabajos federales rumbo al Mundial, señaló que la Copa 2026 será una oportunidad para mostrar la identidad y cultura mexicana. “No es solo fútbol. La Copa Mundial es crear nación y construir mundo”, enfatizó.

Sheinbaum también anunció el “Mundial Social”, un programa nacional de actividades deportivas e inclusivas para niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, además de los FIFA Fests, espacios gratuitos con transmisiones en vivo, arte, cultura y gastronomía.

UN LEGADO MUNDIALISTA SIN PRECEDENTES

Con la confirmación de la fecha inaugural, el Estadio Azteca hará historia al convertirse en el primer recinto del mundo en albergar tres inauguraciones mundialistas, consolidando su estatus como un ícono global del fútbol.

La presidenta agradeció la labor de Gabriela Cuevas y del equipo organizador, destacando su coordinación con la FIFA y la Federación Mexicana de Futbol.

El Mundial 2026 promete ser un evento sin precedentes, una celebración de unidad, diversidad y cultura, donde México mostrará al mundo su capacidad, su pasión por el deporte y su inigualable espíritu de fiesta.