Sheinbaum asegura que el Tren Suburbano al AIFA estará listo para el Mundial 2026

Durante una edición especial de La Mañanera del Pueblo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el Tren Suburbano que conectará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con la estación Buenavista estará completamente operativo para el Mundial de Futbol 2026.

El anuncio se da en el marco de los preparativos para la justa deportiva que colocará a México como uno de los países anfitriones junto con Estados Unidos y Canadá.

SHEINBAUM ASEGURA QUE EL TREN SUBURBANO AL AIFA ESTARÁ LISTO

Durante la presentación oficial del Mundial 2026, la presidenta de México destacó que el evento representará una oportunidad histórica para el país, pues se espera la llegada de alrededor de 5.5 millones de visitantes, lo que generará una importante derrama económica. En este contexto, la mandataria subrayó la relevancia del sistema ferroviario como parte clave de la movilidad para los turistas que arriben al país durante la Copa Mundial.

“El tren estará listo para la fecha del evento y permitirá comunicar con todas las zonas hoteleras de la Ciudad de México, facilitando el desplazamiento de los visitantes”, afirmó Sheinbaum durante su mensaje.

SHEINBAUM NO ASISTIRA AL MUNDIAL 2026

Además, la presidenta aprovechó la ocasión para compartir que no asistirá a la inauguración del Mundial, que se celebrará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. En su lugar, donará su boleto a una niña amante del futbol.

“En la inauguración le voy a dar mi boleto a una niña, a una joven que no tiene la oportunidad de ir y que sea amante del futbol. Estamos definiendo cómo vamos a elegir”, explicó.

Con esta declaración, Claudia Sheinbaum reafirma su compromiso con la modernización del transporte público y el impulso a la movilidad sustentable, al tiempo que busca proyectar una imagen cercana y solidaria rumbo al evento deportivo más importante del planeta.