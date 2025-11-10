  • 24° C
Deportes

Alumna de PrepaTec destaca en torneo estatal de natación

Durante la competencia, Paola sobresalió en las pruebas de mariposa, relevos combinados y relevos libres

Nov. 10, 2025
Paola Pacchiano Pacheco, estudiante de tercer semestre en PrepaTec Ciudad Obregón, brilló en la Copa Vikingos de Natación, celebrada en el Casino Social de Navojoa, Sonora, al conquistar tres medallas de oro.

Durante la competencia, Paola sobresalió en las pruebas de mariposa, relevos combinados y relevos libres, enfrentándose junto a su equipo a nueve delegaciones provenientes de los estados de Sonora y Sinaloa.

GRAN EXPERIENCIA

Además, obtuvo tres medallas de plata en las categorías de libre 200 metros, dorso 100 metros y dorso 50 metros, así como tres medallas de bronce en libre 100 metros, libre 50 metros y mariposa 50 metros.

"Fue una experiencia como ninguna otra; sentí que mis esfuerzos valieron la pena", compartió la joven atleta.

PANORAMA

Originaria de Oaxaca, Paola comenzó a nadar desde los dos años, entrenando en distintas albercas de Guadalajara, Jalisco, donde residió durante su infancia. A los siete años, inició su trayectoria competitiva en el torneo En Busca de Talentos 2016, organizado por el Instituto Tecnológico de Sonora.

"No recuerdo un momento de mi vida sin la natación", expresó la deportista de 16 años.

Paola reconoce que uno de sus mayores retos son las pruebas de larga distancia, especialmente las de 200 metros, que requieren gran resistencia.

"Es complicado, porque a veces siento que no avanzo mucho, pero es un reto en el que trabajo constantemente", explicó.

PREPARACIÓN DEPORTIVA

Con un entrenamiento de 13 horas semanales, la alumna ha logrado equilibrar su preparación deportiva con sus responsabilidades académicas. Antes de cada competencia, busca mantenerse enfocada y relajada.

"Cuando voy a competir me pongo nerviosa, pero también me siento muy emocionada", comentó.

ESPACIO PARA COMPARTIR

Para Paola, la natación no solo representa un esfuerzo individual, sino también un espacio para compartir con sus compañeras.

"Mis amigas me motivan mucho, incluso las que no practican natación. Me hacen sentir especial con sus buenos deseos", añadió.

Finalmente, la joven nadadora invita a otros estudiantes a seguir sus pasiones y trabajar por sus metas personales.

"Tienes que esforzarte para impresionarte a ti mismo, no para impresionar a los demás", concluyó.

Luis Flores
Luis Flores

Egresado de mercadotecnia y negocios en la UTS, coeditor web con experiencia en temas como economía y agricultura.

