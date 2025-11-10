Álvaro Fidalgo aceptó jugar con la Selección Mexicana: ¿cuándo debutaría?

Es prácticamente un hecho que Álvaro Fidalgo , mediocampista del Club América , vestirá la camiseta de la Selección Mexicana . El futbolista español, quien se naturalizó mexicano en diciembre de 2024, finalmente dio el "sí" y se sumará al proyecto rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

De acuerdo con un reporte de Gibrán Araige para TUDN , el "Maguito" será considerado por Javier Aguirre para el microciclo que el Tricolor realizará en Centroamérica en enero, aunque en esa etapa solo podrá participar en los entrenamientos.

Por su parte, Carlos Rodrigo Hernández ( Fox Sports México ) informó que su debut oficial podría llegar en la Fecha FIFA de marzo de 2026, una vez que cumpla con los cinco años de residencia exigidos por la FIFA para representar a México.

UN CAMINO EXITOSO EN AMÉRICA

Fidalgo llegó al América para el Clausura 2021 a petición de Santiago Solari, quien lo conocía del Real Madrid Castilla. Aunque su llegada generó dudas, el mediocampista se consolidó como una figura clave en el tricampeonato azulcrema, además de ganar el Campeón de Campeones y la Supercopa de la Liga MX.

DEL "NO ME VEO EN EL TRI" AL CAMBIO DE DECISIÓN

Su decisión de representar a México marca un giro importante. En mayo pasado, Fidalgo había declarado a ESPN que no se veía como opción para el Tri, al considerar que Javier Aguirre tenía "otras alternativas" en su posición.

Ahora, el español naturalizado mexicano se perfila como una de las nuevas caras del combinado nacional en el camino hacia el Mundial 2026.