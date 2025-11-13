Elon Musk desafía a WhatsApp con "X Chat", su nueva apuesta por la mensajería instantánea

El empresario Elon Musk no se conforma con haber transformado Twitter en X; ahora busca dar el siguiente paso para convertir su plataforma en una superapp global.

Musk, dio a conocer sus planes para lanzar una aplicación independiente llamada "X Chat", enfocada en la mensajería privada, con la que busca competir directamente con WhatsApp, el gigante de Meta.

ELON MUSK PREPARA "X CHAT"

De acuerdo con información compartida por DogeDesigner, una cuenta cercana a los desarrollos de X, Musk confirmó que el nuevo servicio será una pieza clave en su estrategia para convertir la plataforma en una superapp, es decir, un espacio integral donde los usuarios puedan comunicarse, realizar pagos y acceder a distintos servicios sin salir del mismo ecosistema.

Aunque los detalles aún son limitados, este movimiento marca el primer paso concreto hacia la transformación que Musk ha prometido desde que compró Twitter en 2022. Desde entonces, ha implementado funciones de video, audio en vivo, pagos digitales e integración con inteligencia artificial, además de eliminar la marca original de la red social.

El objetivo final del empresario es replicar el modelo de superapp que ha triunfado en Asia como el caso de WeChat en China, pero con un alcance global y el respaldo de su influencia tecnológica y mediática.

Según datos de DataReportal, WhatsApp cuenta con más de 2 mil 800 millones de usuarios activos mensuales, mientras que X suma alrededor de 600 millones. Pese a la diferencia, Musk confía en que la innovación y la incorporación de IA le permitirán ofrecer una alternativa más segura, rápida y personalizada.

Por ahora, no hay una fecha oficial de lanzamiento para X Chat, pero el anuncio ya ha despertado gran expectativa entre usuarios y analistas. Si logra integrar con éxito mensajería, pagos y funciones inteligentes, X podría dejar de ser solo una red social para convertirse en el nuevo ecosistema digital con el que Musk planea desafiar a Meta y redefinir la forma en que nos comunicamos en el mundo digital.