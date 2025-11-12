  • 24° C
Internacional / Mundo

Trump firma ley de financiamiento y pone fin al cierre de Gobierno más largo en EE.UU.

La medida asegura fondos para agencias esenciales y establece nueva fecha límite hasta enero de 2026

Nov. 12, 2025
Aunque el cierre ha terminado, los efectos tardarán en desaparecer.
El presidente Donald Trump firmó la ley de financiamiento del Gobierno, marcando oficialmente el fin del cierre más largo en la historia de Estados Unidos.

La medida llegó a la Casa Blanca luego de que la Cámara de Representantes aprobara la legislación esta noche, con el apoyo de casi todos los republicanos y un pequeño grupo de demócratas.

La ley establece una nueva fecha límite de financiamiento en el Congreso para el 30 de enero de 2026 y garantiza fondos para varias agencias esenciales, protegiendo programas clave de futuras disputas políticas.

Aunque el cierre ha terminado, los efectos tardarán en desaparecer. Más de 900 vuelos en EE.UU. fueron cancelados hoy, y los viajeros podrían experimentar retrasos en los aeropuertos. Asimismo, los beneficiarios de cupones de alimentos recibirán sus pagos completos de manera gradual, dependiendo del estado.

REAPERTURA Y EFECTOS ECONÓMICOS

Aunque la votación pone fin formal al cierre, la reactivación total del gobierno podría tardar varios días. El secretario de Transporte, Sean Duffy, señaló que las restricciones de vuelo se levantarán gradualmente durante la próxima semana.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que la paralización reducirá en 1.5 puntos porcentuales el crecimiento del PIB en el trimestre actual. Parte de las pérdidas podría recuperarse una vez que los empleados federales reciban sus pagos retroactivos y se reanuden los programas públicos.

César Leyva
