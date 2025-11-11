  • 24° C
Internacional / Mundo

VIDEO | Momento en que colapsa puente de 758 metros en China; tenía pocos meses inaugurado

El impactante y terrorífico momento quedó grabado para la posteridad; autoridades detectaron grietas y deformaciones en las laderas

Nov. 11, 2025
China ha cautivado al mundo a través de sus construcciones y adelantos tecnológicos; sin embargo, el que sean tan avanzados no exime de que puedan sufrir accidentes, tal como ocurrió en la provincia de Sichuan.

Y es que una sección del puente de 758 metros de longitud, que hacía pocos meses había sido inaugurado, se desplomó; no hubo víctimas que lamentar. Se trata del puente Honggi, el cual desde el lunes fue cerrado y forma parte de la carretera nacional 317, en la ciudad de Maerkang.

El incidente se registró la tarde de este martes (tiempo de China), y un día antes las autoridades habían realizado una inspección, durante la cual detectaron grietas y deformaciones en las laderas, por lo que evacuaron a los automovilistas, por lo que no reportaron víctimas fatales.

El colapso derivó del deslizamiento de tierra de las laderas, provocando el derrumbe del acceso al puente, así como de los tramos de carretera.

La implementación del protocolo de respuesta de emergencia, en el que participó personal de seguridad pública, transporte y departamentos de recursos naturales, los cuales se desplazaron al lugar para manejar la situación.

Este martes el pronóstico se cumplió, ya que videos consignan cómo es que las laderas colapsan y el peso de la tierra derrumba parte de la estructura.

Tras el desplome se levantó una enorme nube de polvo y humo, que al ser compartido en video dejó perplejos a los internautas.

Como se indicó, el puente terminó de construirse a inicios de año, obra realizada por el contratista Sichuan Road & Bridge Group, lo que ha generado preocupación, ya que se vino abajo a meses de inaugurado, pues implica estándares de construcción y la evaluación de riesgos geológicos.

La Carretera Nacional 317 es una importante vía que conecta el centro de China con el Tíbet, por lo que su cierre representa una interrupción para el tráfico en la zona.

Edel Osuna
