VIDEO | Momento exacto en que una mujer reacciona violentamente por mal servicio de luz y destruye la oficina

De por sí la vida es cara, y que te llegue el recibo de la luz por las nubes y haga tambalear tu economía, definitivamente es algo que puede sacar de quicio a cualquier persona; sin embargo, es un servicio básico que, hoy, sí o sí, tienes que pagar, pues si no, hay corte.

Un hecho que tiene qué ver con el servicio de electricidad se registró en Brasil; una mujer, acudió a las oficinas de la empresa y se quejó de que desde hacía dos semanas no tenía luz en su casa.

La compañía responsable del servicio es Equatorial Piauí; la fémina acudió a sus oficinas y le expuso a los trabajadores lo que le estaba pasando; sin embargo, nadie le daba respuestas.

De acuerdo con testigos, la señora explicó que vende comida, pero como no tenía luz, no podía continuar con su actividad; que ya había hecho varias solicitudes de reconexión, pero que nada pasaba.

La protesta subió de nivel y la señora, que llevaba una bolsa de comida en descomposición en la mano, la vació en la sala de espera, impregnando de mal olor todo el lugar, que orilló a que varios clientes salieran del lugar.

Respirando ira, por la nula respuesta de Equatorial Piauí, la señora destrozó módulos de trabajo, arrojó computadoras al piso e impresoras, para romper en llanto y exclamar:

"Estoy cansada. Estoy en casa sin luz, llamé al defensor del pueblo, fui a la comisaría. Vi a un empleado riéndose de la situación".

En ese ínter, tanto trabajadores como clientes, presas del temor, optaron por marcar su distancia y alejarse tanto de la mujer, como del sitio del altercado.

El momento fue captado en video y compartido en redes sociales, donde no tardó en viralizarse, provocando toda clase de comentarios, pero destacaron la tardanza en la atención de servicios básicos, y hasta qué punto puede justificarse una reacción así frente al abandono o la indiferencia institucional.

EL COMUNICADO DE EQUATORIAL PIAUÍ

Por su parte, a través de un comunicado, la empresa Equiatorial Piauí aseguró que brindan un servicio de calidad a sus clientes, y que respeta el derecho de las personas a manifestarse.

Por otra parte, rechazó cualquier tipo de agresión, así sea a sus instalaciones, a los trabajadores o a los proveedores, y subrayó que ellos cumplen con sus labores.

Además, dijo que un equipo técnico acudió a la casa de la quejosa la tarde del miércoles 29 de octubre, pero que no encontraron a ninguna persona y que sí había luz.