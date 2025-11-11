  • 24° C
VIDEO | Momento exacto en que una mujer reacciona violentamente por mal servicio de luz y destruye la oficina

Desesperada porque la traían "del tingo al tango", la clienta se puso furiosa y, como si hubiese pasado una tormenta, barrió con todo lo que halló

Nov. 11, 2025
De por sí la vida es cara, y que te llegue el recibo de la luz por las nubes y haga tambalear tu economía, definitivamente es algo que puede sacar de quicio a cualquier persona; sin embargo, es un servicio básico que, hoy, sí o sí, tienes que pagar, pues si no, hay corte.

Un hecho que tiene qué ver con el servicio de electricidad se registró en Brasil; una mujer, acudió a las oficinas de la empresa y se quejó de que desde hacía dos semanas no tenía luz en su casa.

La compañía responsable del servicio es Equatorial Piauí; la fémina acudió a sus oficinas y le expuso a los trabajadores lo que le estaba pasando; sin embargo, nadie le daba respuestas.

De acuerdo con testigos, la señora explicó que vende comida, pero como no tenía luz, no podía continuar con su actividad; que ya había hecho varias solicitudes de reconexión, pero que nada pasaba.

La protesta subió de nivel y la señora, que llevaba una bolsa de comida en descomposición en la mano, la vació en la sala de espera, impregnando de mal olor todo el lugar, que orilló a que varios clientes salieran del lugar.

Respirando ira, por la nula respuesta de Equatorial Piauí, la señora destrozó módulos de trabajo, arrojó computadoras al piso e impresoras, para romper en llanto y exclamar:

"Estoy cansada. Estoy en casa sin luz, llamé al defensor del pueblo, fui a la comisaría. Vi a un empleado riéndose de la situación".

En ese ínter, tanto trabajadores como clientes, presas del temor, optaron por marcar su distancia y alejarse tanto de la mujer, como del sitio del altercado.

El momento fue captado en video y compartido en redes sociales, donde no tardó en viralizarse, provocando toda clase de comentarios, pero destacaron la tardanza en la atención de servicios básicos, y hasta qué punto puede justificarse una reacción así frente al abandono o la indiferencia institucional.

EL COMUNICADO DE EQUATORIAL PIAUÍ

Por su parte, a través de un comunicado, la empresa Equiatorial Piauí aseguró que brindan un servicio de calidad a sus clientes, y que respeta el derecho de las personas a manifestarse.

Por otra parte, rechazó cualquier tipo de agresión, así sea a sus instalaciones, a los trabajadores o a los proveedores, y subrayó que ellos cumplen con sus labores.

Además, dijo que un equipo técnico acudió a la casa de la quejosa la tarde del miércoles 29 de octubre, pero que no encontraron a ninguna persona y que sí había luz.

Edel Osuna
