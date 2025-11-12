Laura Pausini dedica una canción al Papa León XIV en el Vaticano

En un evento lleno de emoción y simbolismo, la cantante Laura Pausini se presentó ante el Papa León XIV en El Vaticano, donde recibió el Premio Icono Global de Mujeres en la Música de Billboard.

Durante la ceremonia, la artista italiana dedicó al Pontífice una interpretación de "Fratello sole, Sorella luna" (Hermano sol, hermana luna), una pieza inspirada en el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, que refleja la conexión entre la naturaleza, la fraternidad y la espiritualidad.

El encuentro, que fusionó música y fe, fue una de las ceremonias más emotivas que se recuerdan. Pausini, visiblemente conmovida, definió el momento como "un día surrealista y extraordinario", destacando la profunda carga espiritual de la canción que eligió interpretar.

El Papa León XIV aplaudió emocionado, resaltando el poder de la música como lenguaje universal.

EL ARTE MUSICAL COMO HERRAMIENTA DE UNIÓN ESPIRITUAL

Este acto de entrega y respeto no solo subrayó la trascendencia de la música en la vida de Pausini, sino también el papel de la fe en su proceso artístico.

La elección de "Fratello sole, Sorella luna" tuvo un valor especial, ya que el próximo año se celebrará el día de San Francisco de Asís como fiesta nacional en Italia, lo que hizo de esta dedicatoria un gesto aún más significativo.

El Papa, quien ha mostrado siempre un fuerte aprecio por la música y su poder de conexión, destacó la importancia de la creación artística positiva como una forma de oración y una herramienta de unión espiritual.

En un diálogo cercano, Pausini y León XIV compartieron reflexiones sobre el arte como medio de sanación y esperanza, un tema recurrente en el Pontificado de León XIV.