  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 12 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Laura Pausini dedica una canción al Papa León XIV en el Vaticano

La artista italiana y el líder de la Iglesia Católica se reunieron con motivo del Premio Icono Global de Mujeres en la Música de Billboard

Nov. 12, 2025
Pausini describió el encuentro como extraordinario y surrealista.
Pausini describió el encuentro como extraordinario y surrealista.

En un evento lleno de emoción y simbolismo, la cantante Laura Pausini se presentó ante el Papa León XIV en El Vaticano, donde recibió el Premio Icono Global de Mujeres en la Música de Billboard.

 Durante la ceremonia, la artista italiana dedicó al Pontífice una interpretación de "Fratello sole, Sorella luna" (Hermano sol, hermana luna), una pieza inspirada en el Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís, que refleja la conexión entre la naturaleza, la fraternidad y la espiritualidad.

El encuentro, que fusionó música y fe, fue una de las ceremonias más emotivas que se recuerdan. Pausini, visiblemente conmovida, definió el momento como "un día surrealista y extraordinario", destacando la profunda carga espiritual de la canción que eligió interpretar.

El Papa León XIV aplaudió emocionado, resaltando el poder de la música como lenguaje universal.

EL ARTE MUSICAL COMO HERRAMIENTA DE UNIÓN ESPIRITUAL 

Este acto de entrega y respeto no solo subrayó la trascendencia de la música en la vida de Pausini, sino también el papel de la fe en su proceso artístico.

La elección de "Fratello sole, Sorella luna" tuvo un valor especial, ya que el próximo año se celebrará el día de San Francisco de Asís como fiesta nacional en Italia, lo que hizo de esta dedicatoria un gesto aún más significativo.

El Papa, quien ha mostrado siempre un fuerte aprecio por la música y su poder de conexión, destacó la importancia de la creación artística positiva como una forma de oración y una herramienta de unión espiritual.

 En un diálogo cercano, Pausini y León XIV compartieron reflexiones sobre el arte como medio de sanación y esperanza, un tema recurrente en el Pontificado de León XIV.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
VIDEO | Momento en que colapsa puente de 758 metros en China; tenía pocos meses inaugurado
Internacional / Mundo

VIDEO | Momento en que colapsa puente de 758 metros en China; tenía pocos meses inaugurado

Noviembre 11, 2025

El impactante y terrorífico momento quedó grabado para la posteridad; autoridades detectaron grietas y deformaciones en las laderas

VIDEO | Momento exacto en que una mujer reacciona violentamente por mal servicio de luz y destruye la oficina
Internacional / Mundo

VIDEO | Momento exacto en que una mujer reacciona violentamente por mal servicio de luz y destruye la oficina

Noviembre 11, 2025

Desesperada porque la traían “del tingo al tango”, la clienta se puso furiosa y, como si hubiese pasado una tormenta, barrió con todo lo que halló

Llegan las Leónidas, lluvia de estrellas que maravillan a la humanidad
Internacional / Mundo

Llegan las Leónidas, lluvia de estrellas que maravillan a la humanidad

Noviembre 11, 2025

Este evento es muy esperado por los amantes de la astronomía, pero más de los que se apasionan observando un cielo nocturno. ¿Cuándo y dónde verlas?