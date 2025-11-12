Revelan emails incriminatorios contra Donald Trump que lo vinculan con Jeffrey Epstein

La polémica en torno al fallecido financiero Jeffrey Epstein volvió a encenderse luego de que se hicieran públicos nuevos correos electrónicos que presuntamente vinculan al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el caso. Los documentos fueron difundidos por legisladores demócratas y han generado un intenso debate político en medio del cierre parcial del Gobierno federal.

A través de su red social Truth Social, Donald Trump respondió a la publicación de los correos señalando que se trata de un intento de los demócratas por desviar la atención de los problemas internos del país.

"Los demócratas están tratando de sacar a relucir de nuevo el engaño de Jeffrey Epstein porque harán cualquier cosa para distraer de lo mal que lo han hecho con el cierre del Gobierno", escribió el expresidente.

El comentario de Trump se produjo en un contexto de alta tensión política, mientras la parálisis presupuestaria mantiene al Gobierno federal parcialmente cerrado desde hace 40 días.

QUÉ REVELAN LOS NUEVOS CORREOS SOBRE TRUMP Y EPSTEIN

Los correos electrónicos difundidos por el Partido Demócrata muestran supuestas conversaciones entre Jeffrey Epstein y distintas figuras, donde el financiero menciona a Donald Trump en relación con su comportamiento delictivo.

En uno de los mensajes, fechado el 31 de enero de 2019 y dirigido al autor Michael Wolff, Epstein habría escrito: "Por supuesto que [Trump] sabía acerca de las chicas ya que le pidió a Ghislaine que parara".

Otro correo, enviado en abril de 2011 a Ghislaine Maxwell posteriormente condenada por tráfico sexual, dice: "Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump". En el mismo mensaje, Epstein agregó: "Pasó horas en mi casa con él, nunca se ha mencionado".

CÓMO OBTUVIERON LOS DEMÓCRATAS LOS CORREOS

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes explicó que obtuvo los correos mediante una orden judicial que obligó a los herederos de Epstein a entregar la documentación.

Los legisladores afirmaron que los mensajes "plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein", y solicitaron una votación para exigir al Departamento de Justicia la publicación de todos los archivos pendientes del caso.

EL CIERRE DEL CASO Y LAS CRÍTICAS AL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

Hace cuatro meses, el Departamento de Justicia durante la administración de Trump anunció el cierre del caso Epstein argumentando que no existía más información por revelar.

Esa decisión fue duramente criticada por los demócratas, quienes acusaron al Gobierno de haber intentado ocultar vínculos entre figuras políticas y el empresario acusado de tráfico sexual de menores.

Jeffrey Epstein murió en 2019 en una prisión federal mientras esperaba juicio, lo que generó controversia por las circunstancias de su fallecimiento y las posibles conexiones con personalidades influyentes.

TRUMP NIEGA CUALQUIER IMPLICACIÓN

Donald Trump ha negado repetidamente cualquier relación con las actividades ilegales de Epstein o de Ghislaine Maxwell. "No tengo nada que ver con eso", ha dicho en diversas ocasiones.

Hasta el momento, el expresidente no enfrenta cargos relacionados con el caso, aunque la reciente publicación de los correos vuelve a poner su nombre en el centro del debate político y mediático en Washington.