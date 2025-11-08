Trump podría tener un estadio con su nombre: la Casa Blanca califica la idea como "hermosa"

La Casa Blanca consideró este sábado que sería "hermoso" que el nuevo estadio del equipo de la NFL de Washington llevara el nombre del presidente Donald Trump, luego de que un informe de ESPN revelara que un intermediario comunicó a los dueños de los Commanders el deseo del exmandatario de bautizar el recinto con su apellido.

TRUMP PODRÍA ASISTIR AL PARTIDO Y HACER EL ANUNCIO

De acuerdo con el reporte, Trump podría dar a conocer personalmente su interés durante el encuentro de este domingo entre los Commanders y los Lions de Detroit, que se jugará en el Northwest Stadium de Landover, Maryland. El evento también rendirá homenaje a los veteranos estadounidenses durante el medio tiempo.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa del presidente republicano, señaló que "sería un nombre hermoso, ya que fue el presidente Trump quien hizo posible la reconstrucción del nuevo estadio".

Por su parte, un portavoz de los Commanders indicó a la agencia Associated Press que el equipo no tenía comentarios sobre el tema, mientras que la oficina de la alcaldesa de Washington, la demócrata Muriel Bowser, también declinó pronunciarse.

UN PROYECTO MULTIMILLONARIO EN LA CAPITAL

El regreso del equipo a Washington fue confirmado en abril tras un acuerdo con el Distrito de Columbia. El plan contempla la construcción de un nuevo estadio con un costo cercano a los 4.000 millones de dólares en el histórico sitio del Estadio RFK, donde los entonces Redskins jugaron durante más de tres décadas y conquistaron tres Super Bowls en las décadas de 1980 y 1990.

El presidente Joe Biden firmó una ley a finales del año pasado para transferir los terrenos federales del antiguo estadio a la ciudad, allanando el camino para el proyecto. Según el convenio, el equipo aportará alrededor de 2.700 millones de dólares, mientras que el gobierno local invertirá unos 1.100 millones para desarrollar no solo el estadio, sino también viviendas, espacios verdes y un complejo deportivo junto al río Anacostia. La demolición del antiguo RFK ya está en marcha.

UN NOMBRE QUE SIEMPRE BUSCA PROTAGONISMO

Trump ha sido conocido por su gusto por ver su nombre en grandes proyectos. Desde su época como empresario inmobiliario, ha estampado su marca en rascacielos, hoteles, campos de golf e incluso productos como relojes, colonias y Biblias.

Sin embargo, no es la primera vez que el presidente se involucra en la historia del equipo. En julio, amenazó con bloquear el acuerdo del nuevo estadio si los Commanders no regresaban a su antiguo nombre, los Redskins, el cual fue retirado por considerarse ofensivo hacia los pueblos nativos de Estados Unidos.

Por ahora, el futuro nombre del estadio sigue siendo una incógnita, pero la posibilidad de un "Trump Stadium" ya ha generado un intenso debate político y deportivo en la capital estadounidense.