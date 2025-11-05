Nueva York tiene alcalde musulmán; Trump asegura que la ciudad perdió su soberanía

Luego de que el asambleísta estatal Zohran Mamdani resultara electo como nuevo alcalde de Nueva York, la reacción del presidente de Estados Unidos no se hizo esperar y este miércoles 5 de noviembre señaló que el triunfo significaba la pérdida de soberanía de la ciudad; además advirtió que habría consecuencias.

Mamdani, de origen indio-estadounidense, es un político demócrata socialista, que a sus 34 años quien se convierte en el alcalde más joven en un siglo; los votos para Zohran alcanzaron el millón 30 mil, lo que representa un 50.4 por ciento de los necesarios; en segundo lugar quedó Andrew Cuomo, exgobernador del estado de Nueva York.

Por otra parte, Mamdani lleva tres mandatos en la Asamblea Estatal, representando a una de las zonas más diversas del país, Queens; es inmigrante ugandés crecido en del Cabo, Sudáfrica, y posteriormente se mudó a Nueva York.

DONALD TRUMP REACCIONA Y ADVIERTE CONSECUENCIAS

A raíz de la elección de Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York, durante su discurso en el American Business Forum, Trump aseguró que la ciudad "perdió soberanía", pero que de ello su gobierno se haría cargo.

En el evento, celebrado en el Kaseya Center de Miami, mostró su rechazo a los resultados de la elección, y dijo:

"Miami será el refugio de quienes huyan del comunismo instaurado en Nueva York (...) la decisión que enfrentan los estadounidenses no podría ser más clara: sentido común o comunismo".

Y subrayó que en tanto él esté a la cabeza del Gobierno, su país no se convertirá en comunista. "De ninguna manera. Vamos a seguir haciendo grande a nuestro país".

Aunque no detalló a qué se refería con sus dichos, previo a la elección, Trump advirtió a los neoyorquinos que, en caso de que Mamdani ganara, a la ciudad solo asignaría "lo mínimo indispensable", ya que bajo la nueva administración, su "amado primer hogar" no tendría posibilidades de supervivencia.